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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

نوآوری در خدمت آی- فن/

موسیقی را با آی- فن سوار بر سیستم صوتی گوش دهید!

موسیقی را با آی- فن سوار بر سیستم صوتی گوش دهید!

سیستم صوتی چند منظوره جدیدی تولید شده است که می تواند "آی- پاد" و "آی- فن" را بر روی خود سوار کند و محتویات موسیقی این دو دستگاه را مستقیما پخش کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم جدید صوتی یک دستگاه چند منظوره مجهز به شیار اتصال "آی- فن" و "آی- پاد" است و به این ترتیب این دو محصول قابل حمل اپل می توانند روی این سیستم نصب شوند و مستقیما موسیقی پخش کنند.

این دستگاه جدید که محصول شرکت Teac است از پخش کننده CD، تنظیم کننده رادیو AM/FM، ساعت و پورت USB برخوردار است و می تواند هم فایلهای MP3 و هم فایلهای در فرمت WMA را مستقیما از روی "آی- فن" و "آی- پاد" پخش کند.

این سیستم صوتی کوچک از ماه مارس و با قیمت حدود 20 هزار ین در ژاپن عرضه می شود.

کد مطلب 1035466

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