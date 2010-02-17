موسیقی را با آی- فن سوار بر سیستم صوتی گوش دهید!

به گزارش خبرگزاری مهر، این سیستم جدید صوتی یک دستگاه چند منظوره مجهز به شیار اتصال "آی- فن" و "آی- پاد" است و به این ترتیب این دو محصول قابل حمل اپل می توانند روی این سیستم نصب شوند و مستقیما موسیقی پخش کنند.

این دستگاه جدید که محصول شرکت Teac است از پخش کننده CD، تنظیم کننده رادیو AM/FM، ساعت و پورت USB برخوردار است و می تواند هم فایلهای MP3 و هم فایلهای در فرمت WMA را مستقیما از روی "آی- فن" و "آی- پاد" پخش کند.

این سیستم صوتی کوچک از ماه مارس و با قیمت حدود 20 هزار ین در ژاپن عرضه می شود.