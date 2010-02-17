هنرمندان و خبرنگاران گیلانی خانه دار می شوند

حجت الاسلام حمید پورعیسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با موافقت استاندار و وزیر مسکن و شهرسازی 300 واحد مسکونی طرح مسکن مهر در گیلان به اصحاب مطبوعات و 300 واحد نیز به نویسندگان و هنرمندانی که فاقد مسکن هستند، واگذار می شود.

وی با اشاره به اختصاص 200 میلیون ریال تسهیلات برای هر واحد مسکونی ادامه داد: متقاضیان دریافت این واحد ها علاوه بر داشتن شرایط تعیین شده در طرح مسکن مهر باید 10 میلیون ریال سهم آورده داشته باشند و تا زمان تحویل واحد های مسکونی نیز 70 میلیون ریال دیگر پرداخت کنند.

مدیرکل ارشاد گیلان با اعلام اینکه طرح مسکن مهر بهترین راه خانه دار شدن جوانان است، افزود: تامین مسکن نقش مهمی در تحکیم بنیاد خانواده دارد و نشاط، شادابی، آسایش روحی و روانی جامعه را فراهم می سازد.

وی‌ با اشاره به اینکه مسکن در ایجاد انگیزه ازدواج در جوانان تاثیرگذار است، یاد آورشد:‌ دولت خدمتگزار درصورت مشارکت والدین می تواند در راستای تغییر سنت ازدواج از حالت تجملاتی و رقابتی به سوی جشنهای آسان و بی آلایش حرکت کند.