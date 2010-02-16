25 بازیکن به اردوی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تدارکاتی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران از روز یکشنبه 25 بهمن ماه در کمپ تیمهای آغاز شده و تا روز یکشنبه هفته آینده 2 اسفندماه در این محل پیگیری خواهد شد.

شاگردان اکبر محمدی در پایان اردوی تهران روز یکشنبه 2 اسفندماه برای برپایی اردوی چهار روز عازم گرجستان می شوند و تا روز پنجشنبه 4 اسفندماه به تمرینات خود در این کشور ادامه خواهند داد.

علی فتحیان، محمد فهندژ، محمدحسین فرامرزی و محمد دانشگر (فارس)، محمدرضا قدرتی پور، مهدی مهدی پور، مجتبی بلبکه (سپاهان اصفهان)، نیما یحیی پور، علی علیپور و سیامک درگاهی (شهرداری قائمشهر)، مسعود خانعلی زاده و پیمان حسین زاده (پیکان)، معین امیر محمودی و رضا عرب پور (مس کرمان)، مازیار حسین نشتائی (شموشک)، حسن خیری (فولاد پایتخت)، امیرعباس آئینه چی (پرسپولیس)، سیامک نعمتی آلاشتی (استیل آذین)، حمید محمدی (پاس آویژه گان)، سیدجلال عبدی (تراکتورسازی تبریز)، ساسان رجب زاده (پیام مشهد)، مرتضی صالح آبادی (عالی حرفه‌ای مشهد)، سجاد کرمان (استقلال اهواز)، محمد حسین کنهانی (استقلال ماهشهر) و حمیدرضا یوسفی (پرشین قزوین) نفرات حاضر در اردوی تیم فوتبال نوجوانان زیر 16 سال ایران هستند.