ظرفیت تردد در مرز مهران به 20 هزار نفر در روز رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فیضالله جوادیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون روزانه پنج هزار زائر از مرز بینالمللی مهران در جنوب استان ایلام تردد دارند.
وی ادامه داد: از این پس نیز با ایجاد و بهره برداری از این پایانه مرزی ظرفیت تردد زوار تا 20 هزار نفر در این مرز امکانپذیر شده است.
وی اظهار داشت: پایانه مرزی مهران در زمینی به مساحت 42 هکتار احداث و ساخته شده است.
وی ادامه داد: این پایانه مرزی دارای سالن مسافربری با مساحت سه هزار و 800 مترمربع و سالن تجاری با مساحت دو هزار مترمربع و دارای سرویسهای بهداشتی 500 مترمربع به عنوان یکی از بزرگترین پایانههای مرزی مسافری کشور به شمار میرود.
این مسئول اضافه کرد: این پایانه با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاد های کشور برای رفاه بیشتر زائران عتبات عالیات در مرز مهران احداث شده است.
جوادیان تصریح کرد: هدف از اجرای این پایانه مرزی خدماترسانی مطلوب با امکانات رفاهی مناسب به زائران عتبات عالیات است.
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