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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۴۹

ظرفیت تردد در مرز مهران به 20 هزار نفر در روز رسید

ظرفیت تردد در مرز مهران به 20 هزار نفر در روز رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر حمل و نقل و پایانه های استان ایلام گفت: با بهره برداری از پایانه جدید مرز مهران، ظرفیت تردد در این مرز به 20 هزار نفر در روز رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، فیض‌الله جوادیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اکنون روزانه پنج هزار زائر از مرز بین‌المللی مهران در جنوب استان ایلام تردد دارند.

وی ادامه داد: از این پس نیز با ایجاد و بهره ‌برداری از این پایانه مرزی ظرفیت تردد زوار تا 20 هزار نفر در این مرز امکان‌پذیر شده است.

وی اظهار داشت: پایانه مرزی مهران در زمینی به مساحت 42 هکتار احداث و ساخته شده است.

وی ادامه داد: این پایانه مرزی دارای سالن مسافربری با مساحت سه هزار و 800 مترمربع و سالن تجاری با مساحت دو هزار مترمربع و دارای سرویس‌های بهداشتی 500 مترمربع به عنوان یکی از بزرگترین پایانه‌های مرزی مسافری کشور به شمار می‌رود.

این مسئول اضافه کرد: این پایانه با اعتباری بالغ بر 170 میلیارد ریال از منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاد ه‌ای کشور برای رفاه بیشتر زائران عتبات عالیات در مرز مهران احداث شده است.

جوادیان تصریح کرد: هدف از اجرای این پایانه مرزی خدمات‌رسانی مطلوب با امکانات رفاهی مناسب به زائران عتبات عالیات است.

کد مطلب 1035496

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