قوانین ساماندهی تعاونی کشاورزی زنان روستایی در هرمزگان مسئله ساز شد

فریده توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان کرد: یکی از عمده مشکلات این طرح عضویت زنان دارای مدرک لیسانس است که متناسب با وضعیت سواد زنان روستایی هرمزگانی نیست.

وی ادامه داد: بیشتر زنان روستایی بی‌سواد و یا کم سواد هستند که این امر مانعی بر سر راه عضویت و فعالیت زنان در تعاونی‌ها است.

کارشناس آموزش و امور اجتماعی زنان سازمان تعاون روستایی هرمزگان اظهار داشت: در حال حاضر تعداد زنان عضو در این تعاونی‌ها هزار و 767 نفر در شهرستان‌های رودان، میناب، بندرعباس و حاجی آباد است.

توسلی افزود: میزان سرمایه این تعاونی‌ها 185 میلیون و 130 هزار ریال بوده که در بخش‌های مختلفی مانند تهیه و بسته بندی گیاهان دارویی، خیاطی و تهیه البسه بوده است.

وی اضافه کرد: در صورت تغییر قوانین جدید عضویت زنان در این تعاونی‌ها، فعالیت زنان در روستا ها بیشتر و باعث کسب در آمد برای آنان نیز می‌شود.