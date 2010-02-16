به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر نسخه اولیه این فیلمنامه را چارلی هونام نوشته که حال و هوایی اکشن گونه به داستان کلاسیک کنت دراکولا داده است.این فیلمنامه به دوران جوانی کنت دراکولا می پردازد.



آنتونی مندلر عکاس و کلیپ ساز نام آشنا کارگردانی فیلم " ولاد" را به عنوان نخستین تجربه فیلمسازی خود بر عهده دارد.برد پیت و ددی گاردنر مالکان استودیوی "پلن بی" تهیه کنندگی این پروژه را بر عهده دارند.



اسکات کوسار تخصصی ویژه در نگارش فیلمنامه های ژانر وحشت دارد.از جمله فیلمنامه‌های او می‌توان به نسخه بازسازی شده "کشتار با اره برقی تگزاس" در سال 2003 و "امیتی ویل" در سال 2005 اشاره کرد.او همچنین در نگارش فیلمنامه نسخه بازسازی شده فیلم ترسناک کلاسیک جورج رومرو یعنی "دیوانگان" همکاری داشته که دو هفته دیگر اکران می شود.

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