بودجه 150 میلیارد تومانی فرهنگی سال آینده فارس/لزوم تحرک بیشتر مدیران فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمدرضا دستغیب پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری افزود: امسال نسبت به سالهای قبل در اختصاص بودجه های فرهنگی وضعیت تا حدودی بهبود یافته و در این خصوص سهم فارس از اعتبارات یک هزار و 500 میلیارد تومانی ارتقای شاخص های فرهنگی کشور 150 میلیارد تومان بوده که البته در جدول بودجه 100 میلیارد تومان درج شده و دولت قول داده اقدامات لازم برای 50 میلیارد دیگر را نیز انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: با تصویب این بودجه دیگر دغدغه ای برای مدیران فرهنگی استان نسبت به مسئله کمبود بودجه فرهنگی وجود نداشته و این بخشها می توانند با تلاش بیشتر بودجه های لازم را از مرکز جذب کرده و به کار بندند.

نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: در این خصوص حتی چنین مقرر شده که برای بودجه های فرهنگی در هیچ بخشی تخصیصی در نظر گرفته نشود و استانها بر اساس نیازها و شناختی که از منطقه خود دارند اعتبارات مصوب را به بخشهای مختلف مورد نظر خود تزریق کنند.

دستغیب با تاکید بر لزوم تحرک مناسب برای جذب این اعتبارات از سوی مدیران فرهنگی استان فارس بیان کرد: فارس باید حضور پررنگ تری در دریافت بودجه های فرهنگی داشته باشد زیرا حضور مدیران فارس در مرکز مقارن فصل بودجه در حد صفر بود از این رو تقاضا می شود مدیران با تحرک بیشتر تمام سعی خود را به کار بندند تا این اعتبارات فرهنگی را جذب کنند.

وی در ادامه سخنان خود به تشریح اقدامات صورت گرفته در کمیسیون فرهنگی مجلس پرداخت و گفت: همواره بخش قابل توجهی از بودجه فرهنگی دستگاه ها در مرکز هزینه می شد و به عنوان نمونه 70 تا 80 درصد بودجه نمایشگاه های کتاب مربوط به نمایشگاه تهران بود و در این خصوص کمیسیون الزام کرده که بخش قابل توجهی از اعتبارات در استانها هزینه شود و در این راستا باید تاکید کرد که مدیران نیز باید هوشیار باشند تا اعتبارات وارد استان شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به یکی از مواردی که در قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر اعتباراتی که دولت بری حمایت از صنایع دستی و خرید آثار هنری درج شده بیان کرد: در این قانون برنامه چهارم آمده بود که دولت می تواند از اعتبارات تملک دارایی و هزینه های عمومی خود به خرید آثار هنری و حمایت از صنایع دستی اختصاص دهد واما جمله "می تواند" باعث بروز مسائل و مشکلاتی در این بخش شده بود از این رو کاری که در کمیسیون صورت گرفته باعث شد که این کلمبه به "باید" تغییر کند تا دستگاه های مختلف در مناسبتهای خود از صنایع دستی و آثار هنری استفاده کنند.

وی ادامه داد: این امر باعث می شود که ضمن پرهیز از خریداری محصولات خارجی و چینی محصولات صنایع دستی مورد حمایت قرار گیرد و آثار هنری نیز در این بخش مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دستغیب در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع اختصاص سه درصد از درآمد شرکتهای دولتی به بخش فرهنگی، ورزشی و حمایتی و اجتماعی نیز بیان کرد: از آنجایی که این سه درصد بیشتر در بخشهای حمایتی مورد استفاده قرار می گرفت تصمیم بر این شد که این سه درصد تقسیم شود به صورتیکه یک درصد به بخش فرهنگی، یک درصد به بخش ورزشی و یک درصد نیز به امور اجتماعی و حمایتی اختصاص یابد.

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به دیگر مصوبات و تصمیمات اخذ شده در کمیسیون فرهنگی مجلس نیز بیان کرد: طی این مدت بخش قابل توجهی از بودجه حمایتی دستگاه ها توسط همان دستگاه توزیع می شد و در این خصوص شکایات و مشکلاتی وجود داشت و در این رابطه نیز پیشنهاد داده شده که یک کمیته نظارتی تشکیل شود و تخصیص اعتبارات حمایتی دستگاه ها برای اولین بار در این کار صورت گیرد.

مدیران فرهنگی فارس به برنامه های دیکته شده اکتفا نکنند

دستغیب در ادامه جلسه به سئوالات حبرنگاران پاسخ داد و در توضیح به سئوال خبرنگاری که پیرامون بومی شدن برنامه های فرهنگی استان فارس و بی توجهی مدیران این بخش به برنامه های ملی با توجه به عنوان پایتخت فرهنگی شیراز پرسید، بیان کرد: این امر به حرکت مدیران فرهنگی استان بستگی دارد اگر یک مدیر فرهنگی از خود خلاقیت نشان داد به طور قطع برگزاری برنامه های فرهنگی نیز رقم خواهد خورد و چنانچه صرفا به اجرای برنامه های دیکته شده از مرکز اکتفا کرد جریان جدیدی رخ نخواهد داد.

وی تصریح کرد: اکنون با توجه به اعتبارات مناسبی که جذب شده که با افزایش نیز مواجه است فرصت مناسبی بوده که در برگزاری برنامه های ملی نیز تحرک مطلوبی ایجاد شود.

پیرامون مسائل اخیر میراث فرهنگی از ریاست سازمان سئوال شد

نائب رئیس کیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اتفاقات اخیری که در سازمان میراث فرهنگی مبنی بر اعطای تسهیلات به یک از بازیگران سینما پرسید نیز گفت: در این مورد و هم مسئله تورهای گردشگری نیز از ریاست سازمان میراث فرهنگی سئوالاتی شد و ایشان نیز توضیحاتی ارائه دادند.

دستغیب در پاسخ به این سئوال که چرا طی مدت اخیر سامزان میراث فرهنگی با حاشیه های مختلف و متعددی مواجه بوده است، افزود: مشکلاتی که در حزه میراث و گردشگری وجود دارد به خاطر موضوع گردشگری است و چنین به نظر می رسد که به سیاستهای جامعی نیاز دارد تا بتواند توازنی بین محدودیتهای موجود و واقعیتهای موجود ایجاد کند و باید گفت که نفوذ افراد سرشناس نیز در این مسائل بی تاثیر نبوده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری پیرامون وضعیت اخیر معیشتی خبرنگاران و شرایط کنونی فعالیتهای رسانه ای نیز بیان کرد: در خصوص شرایط رسانه ها تاکنون چند جلسه غیر علنی با حضور معاونت مطبوعاتی برگزار شده و در مسئله معیشتی و صنفی خبرنگاران نیز به نظر می رسد باید یک نظام جامعی برای این حوزه تدوین شود.

نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران دخالت نکنند

در ادامه جلسه خبرنگاری در خصوص تغییرات در سطح مدیران فرهنگی و مجموعه مدیران استان پرسید که دستغیب نیز پاسخ داد: تغییر در مدیران به عهده دولت است و مدیر ارشد استان با هماهنگی وزارتخانه های مربوطه این اقدام را انجام می دهد اما این اعتقاد وجود دارد که نمایندگان مجلس وظیفه دخالت در عزل و نصبها را ندارند و باید فقط در این بخش به عملکردها نظارت داشته باشند.

وی با طرح این گلایه که برخی از نمایندگان مجلس در پروسه انتخاب مدیرات دخالت می کنند، افزود: این دخالتها به مرور زمان و در طول مدت باعث فساد در دستگاه ها می شود و باید گفت این امر یک سنت غلطی بوده که در گذشته پایه گذاری شده و برخی از مدیران ارشد استان امتیازات شخصی و منطقه ای را در انتخاب بعضی از مدیران برای نمایندگان قائل می شدند و امیدواریم که این روند ادامه نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اخذ نظر مشورتی و درک خواسته های مردم از طریق نمایندگان مجلس اشکالی ندارد اما اگر این امر حالت سهمیه ای و دخالت در امور نصب مدیران داشته باشد مشکل ایجاد می کند.

این نماینده مجلس در خصوص انتخاب مدیران غیر بومی در استان نیز بیان کرد: در این خصوص نیز در یک مدت زمانی ارزیابیهای را از این امر انجام خواهیم داد اما بازهم تاکید می کنیم که در این بخش اولویت با مدیران بومی و استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای استان است.

وی با اشاره به فلسفه سفرهای استانی هیئت دولت مبنی بر استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای استانها بیان کرد: تصمیم سازان استان نیز باید از فلسفه این سفر درس گرفته و از ظرفیتها و توانایی های بومی استفاده کنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم وحدت نمایندگان مردم فارس در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرد: تنی چند از این نمایندگان بیشتر سعی می کنند شهرستانهای خود را دیده و به فکر منطقه خود باشند در صورتیکه باید کلیت استان را دید و برای توسعه تمام استان تلاش کرد تا منافع فارس محقق شود.

دستغیب در پاسخ به سئوالی پیرامون مسئله دو عنوان پایتخت فرهنگی و سومین حرم اهل بیت برای شیراز نیز بیان کرد: عنوان سومین حرم اهل بیت واقعیتی بوده که مختص شهر شیراز است و به نظر می رسد شورای فرهنگ عمومی استان باید در این خصوص فعال تر برخورد کند .

وی توضیح داد: در این راستا مهمترین کاری که می توان برای شیراز انجام داد توجه به بهسازی و آزادسازی بافت مرکزی شیراز به عنوان منطقه مذهبی و سنتی شهر است تا این مجموعه تاریخی و مذهبی شهر احیا شود و در این خصوص باید از ظرفیتها و توانایی های تشکلهای مختلف مردمی و هیئت های مذهبی نیز استفاده کرد.

راه آهن شیراز

در ادامه جلسه خبرنگاری در مورد راه آهن شیراز پرسید که دستغیب نیز پاسخ داد: من مخالف راه آهن برای این شهر نیستم اما اعتقاد دارم افتتاح زودهنگام آن باعث شد که پروژه برای بهره برداری با مشکلاتی دسته و پنجه نرم کند به گونه ای که در قسمت انتهایی مسیر در شیراز ایجاد پل های بزرگ که ناشی از تغییر مسیر و ایستگاه بود هزینه های میلیاردی را به پروژه اعمال کرد.

وی از مکان یابی ایستگاه راه آهن نیز به عنوان یکی دیگر از مشکلات یاد کرد و گفت: از ایستگاه راه آهن در شیراز تا شهرک صنعتی که در منطقه پل فسا واقع شده 70 کیلومتر فاصله وجود دارد در صورتیکه با ایجاد ایستگاهی در آن حوالی یا حتی دروازه قرآن باعث می شد پروژه سریعتر به بهره برداری برسد و حتی استفاده باربری از آن نیز توجیه پیدا کند.

دستغیب خاطرنشان کرد: برخی از اعمال سلیقه هایی که در ایستگاه ها و خطوط راه آهن در گذشته صورت گرفت امروز کسی پاسخگوی آن نیست و این یکی از مشکلاتی بوده که اکنون در این حوزه وجود دارد.