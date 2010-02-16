به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی امروز سه شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر امور خارجه ترکیه در تهران مناسبات دو کشور را رو به رشد خواند و گفت: با شتابی که در روابط میان ایران و ترکیه به وجود آمده باید در یک دوره 5 ساله مبادلات اقتصادی به 30 میلیارد دلار برسد.

وی به گفتگوهای امروز خود با داوود اغلو اشاره کرد و گفت: در این مذاکرات مسائل منطقه ای و عراق مورد توجه قرار گرفت و تحقق اراده ملت عراق و برگزاری انتخابات موفق مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت و هر گونه حرکت در جهت تضعیف اراده ملت عراق محکوم به شکست دانسته شد.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه در مورد شرایط فعلی فلسطین و مردم غزه نیز تبادل نظر صورت گرفت، گفت: شرایط افغانستان نیز یکی دیگر از محورهای گفتگوها بوده و همچنین ما از این فرصت استفاده کرده و وزیر امور خارجه ترکیه را در جریان فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران قرار دادیم.

وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با سفرهای اخیر برخی از دولتمردان کشورهای فرامنطقه ای و رژیم صهیونیستی گفت: ظاهرا مذاکرات دیپلماتیک در منطقه جذابیتهای خاصی را برای برخی از کشورها داشته و گویا مقامات جدید آمریکا سفرنامه پیشینیان خود را نخوانده اند تا با بهره گیری از نتایج آن سفرها اقدامات خود را در مسیر دیگری انجام دهند.

متکی افزود: کسانی که مظهر دیکتاتوری نظامی طی دهه های گذشته بوده اند و از جنگ ویتنام تاکنون در نقاط مختلف جهان حضور نظامی داشته اند ، در هر جا که جنگی باشد نقش دارند و مخالفان خود را در داخل کشور با بمباران هوایی از بین می برند لکه های سیاهی را در تاریخ خود ثبت نموده اند. آنهایی که در سفرهای اخیر به منتقد حرفهایی را زده اند باید پاسخ دهند که در پشت صحنه 11 سپتامبر و جنگ افغانستان و عراق بدون مصوبه شورای امنیت چه بوده است و چه هدفی را در یمن دنبال می کنند.

وزیر امور خارجه گفت: کارنامه آنها در منطقه مملو از تناقضات است و آمریکاییها باید درک درستی نسبت به مناسبات منطقه داشته باشند ، زیرا محاسبات غلط مبنای تصمیمات نادرست برای آنها می شود.

وی تاکید کرد: ما سعی کرده ایم در 8 سال گذشته آنها را نصیحت کنیم ولی آنها به این نصایح ما گوش نکرده و نتیجه آن را دیده اند. سعی کردیم برای تیم جدیدی که مدعی تغییر بود، تصویر درستی از منطقه ایجاد شود ولی گویا در آمریکا سیستم به گونه ای است که رویکرد گذشتگان دوباره تکرار می شود.

متکی به مواضع سردمداران رژیم صهیونیستی نیز اشاره کرد و گفت: آنها بی آبروتر از آن هستند که تحرکاتشان تغییری در معادلات منطقه به وجود آورد زیرا آنها باید پاسخگوی جنایتشان در لبنان و فلسطین باشند و با این گونه خیمه شب بازیها نمی توانند چهره منفورشان را بپوشانند.

وی در ادامه درباره احتمال وضع تحریم های جدید و همراهی چین و روسیه در این تحریم ها نیز گفت: ملت بزرگ ایران طی 30 سال گذشته روی پای خود ایستاده و تکیه ما در احقاق حقوق مان بعد از خدا ملت شریف ایران است.

وزیر امور خارجه افزود: برای چینی ها مواضع آمریکاییها و تسلط این کشور بر منابع انرژی منطقه غیر از ایران روشن بوده و چینی ها می خواهند که در تامین انرژی مستقل باشند، ضمنا میان چین و ایالت متحده مشکلات بسیاری از جمله مسائل مربوط به تایوان و دیگر مسائل وجود دارد.

متکی در ادامه روسیه را نیز کشور همسایه ایران خواند که چنانچه مواضع درستی را اتخاذ کنند می تواند بسترساز رابطه بهتری با جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی تاکید کرد: تلاش ایران برای غنی سازی اورانیوم تلاشی مشروع و مبتنی بر مقررات بین المللی است و تصمیمات هر کشوری در این رابطه باید توجیه منطقی و حقوقی داشته باشد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اظهارات صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص پیشنهاد جدید روسیه آمریکا و فرانسه برای مبادله سوخت باایران که گفته شد در تهران دردست بررسی است و تکذیب این پیشنهاد از سوی سه کشور گفت : از سوی این سه کشور نامه جدیدی به آژانس انرژی اتمی داده شده است که در ترجمه، "پیشنهاد جدید" آمده است. و لذا هر گونه نظر و ملاحظه ای که مطرح شود چه مستقیم و چه غیر مستقیم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

متکی تاکید کرد: طی ماههای اخیر برای معاوضه سوخت تبادل نظرهای بسیاری صورت گرفته و نظرات ما نیز درباره فرمول تبادل سوخت مشخص است. ایران هم بر اساس اعلام قبلی تبادل سوخت را دنبال کرده و هم ظرفیت خود برای تولید سوخت را پیگیری می کند و هیچ منافاتی میان این دو وجود نداشته و ما می توانیم همه اینها را در دستور کار داشته باشیم.

وی تصریح کرد: ترکیه نیز به عنوان کشوری که از مواضع ایران اطلاع کافی داشته و با صلح آمیز بودن فناوری هسته ای ایران آشناست می تواند کمک خوبی به روشن شدن دیگر کشورها بکند.

وزیر امور خارجه در ادامه در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه مواضع مسئولان کشور ترکیه درباره پرونده هسته ای ایران را چگونه ارزیابی می کند، گفت: ما در حوزه های مختلف دوستان عزیز ترکیه ای ارتباط داشته و مسئولین جدید ترکیه پایه گذار روابط رو به رشد با ایران هستند و ارتباط نزدیک میان دو کشور می تواند در حل بخش زیادی از مسائل منطقه موثر باشد.

متکی افزود: مسئولان ترکیه همواره طرف مشورت مهمی برای ما بوده و در گفتگوهای امروز نیز وزیر امور خارجه ترکیه را در جریان آخرین تحولات هسته ای کشورمان قرار دادیم.

وی تصریح کرد: در دیدارهای نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور کشورمان تبادل نظرهای سازنده ای انجام گرفت که ما وزیران خارجه دو کشور پیگیر آن گفتگوها هستیم.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با طرح مجلس برای تنظیم مجدد روابط ایران و انگلیس و همچنین نامه سفیر انگلیس به رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس گفت: بخش خصوصی ایران به خاطر رفتارهای نادرست طرف انگلیسی رغبت چندانی به تبادل اقتصادی با این کشور نشان نمی دهد و این به واسطه درک چگونگی مناسبات و برخوردهای نامناسب طرف مقابل شکل گرفته است.



متکی افزود: رابطه ما با کشورهای مختلف بر اساس احترام متقابل، تمایل و منافع متقابل تعریف می شود و این در صورت بی توجهی یک طرف ممکن است فراز و نشیب هایی را طی کند.

وی تاکید کرد: رابطه ایران و انگلیس با توجه به حوادث تاریخی فراز و نشیب های مختلفی داشته و هم اکنون نیز در تمامی ابعاد مواضع این کشور از سوی دستگاه دیپلماسی ایران رصد می شود.

وزیر امور خارجه افزود: پیرامون این روابط وزارت امور خارجه دیدگاههای خاص خود را دارد و هر زمان مجلس بخواهد ما مواضع خود را در این رابطه با ایشان در میان خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه روابط خارجه امکانی در دست دولتهاست گفت: دستگاه دیپلماسی برای تنظیم روابط با کشورها مواضعی دارد و هر زمان تبادل نامه ای برای تنظیم روابط داده می شود از سوی وزارت های امور خارجه این نامه ها باید تبادل شود ولی اگر دوستان ما در مجلس بخواهند خود می توانند در این رابطه پاسخ بدهند.

در ادامه این نشست وزیر امور خارجه ترکیه نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره مولفه های افزایش تبادلات اقتصادی با ایران گفت: ظرفیت های زیادی در زمینه اقتصادی میان ایران و ترکیه وجود دارد.

داوود اوغلو افزود: در زمینه حمل و نقل بنا داریم از بندرعباس تا ادونه یک خط راه آهن کشیده شود همچنین در زمینه انرژی نیز پتانسیل های بسیاری میان دو کشور وجود دارد که جزو اهداف مشترک محسوب می شود.

وی در پایان تاکید کرد که بر اساس توافقات نخست وزیر ترکیه و رئیس جمهور ایران باید این تبادلات از 15 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار افزایش پیدا کند.



