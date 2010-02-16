پرداخت مطالبات سازندگان تجهیزات برق تا پایان اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد بهزاد با بیان اینکه وزارت نیرو در حال پیگیری جذب 30 تریلیون ریال اعتبار برای پرداخت مطالبات فعالان صنعت برق است، اعلام کرد: تلاش می شود با جذب این اعتبار بخش عمده ای از مطالبات پیمانکاران و سازندگان تجهیزات برق تا پایان سالجاری پرداخت شود.

وی با اشاره به اقدام های جدی وزارت نیرو، اظهار داشت: مجموعه مسئولان نیز کمک می کنند تا پرداخت مطالبات صنعت برق عملی شود.

به گفته این مقام مسئول اگر چه در سالجاری بودجه بخش برق ترمیم نشده است اما در لایحه بودجه سال آینده 30 تا 50 تریلیون ریال اعتبار در ماده واحده برای بخش برق لحاظ شده است.

بهزاد با اشاره به فشار مالی که درسال جاری به صنعت برق وارد شده است، تاکید کرد: با تعامل دولت و مجلس، در سال آینده منابع مالی مناسبی برای این بخش در نظر گرفته می شود.