رویکرد گزینش در کشور رو به توسعه است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده ظهر سه شنبه در جریان مراسم شروع به کار دوره آموزش مسئولان هسته های گزینشی استانداریهای کشور در شیراز از گزینش به عنوان یکی از شاخصهای توسعه و تغییر در سازمانها یاد کرد و افزود: قانون گزینش در کشور یکی از شفاف ترین قوانین دنیا به شمار می آید که در این بحث بسیار مهم باید به سوی یقین محوری حرکت شود.

وی خاطرنشان کرد: در کشور ما افرادی که می خواهند وارد سیستم حکومتی شوند باید اعتقاد کامل به ولایت فقیه داشته و از اعتقادات مبنی بر انقلاب اسلامی برخوردار باشند.

استاندار فارس با اشاره به اینکه در سایر جوامع نیز گزینش از جایگاه خاصی برخوردار است، افزود: امروز در جوامع غربی نیز فکر و اندیشه در درجه اول قرار دارد از این رو گزینش نیز دارای جایگاه خاص خود است.