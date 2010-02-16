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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

حریق در دو واگن مسافربری مسیر تهران- خرمشهر تلفات نداشت

حریق در دو واگن مسافربری مسیر تهران- خرمشهر تلفات نداشت

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک گفت: در حریق صبح امروز در دو واگن مسافربری مسیر تهران به مشهد به هیچکدام از مسافران این دو واگن آسیبی وارد نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله اسماعیلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: علت وقوع حریق در این دو واگن تاکنون مشخص نشده است و کارشناسان این سازمان در حال بررسی علت آن هستند.

وی اضافه کرد: پس از تماس با مرکز فوریتهای آتش نشانی اراک در ساعت 9:55 صبح تعداد دو واگن انتهایی این قطار در 10 کیلومتری اراک و به موازات محور اراک به قم طعمه حریق شد که بلافاصله ماموران ایستگاه های آتش نشانی منطقه با اعزام 17 نیروی آتش نشان به استعداد چهار دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق و دو خودروی سبک به سرعت به محل حادثه اعزام و حریق را اطفاء کردند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه سرعت انتقال حریق بسیار بالا بوده است، بیان داشت: سرعت انتقال حریق به حدی بود که در طی چند دقیقه دو واگن کاملا سوخته و از بین رفتند ولی آتش نشانان حریق را اطفاء و باعث جلوگیری از بسط آتش به دیگر واگنها شدند.

به گفته وی خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از مسافران قطار صدمه جانی نرسید ولی تمام وسایل و بار مسافران طعمه حریق شد.

دو واگن سوخته به راه آهن اراک انتقال یافته و مسافران در واگنها و کوپه های قطار اسکان داده شده و به مسیر تعیین شده خود ادامه می دهند. 

 

کد مطلب 1035550

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