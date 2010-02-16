حریق در دو واگن مسافربری مسیر تهران- خرمشهر تلفات نداشت

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عبدالله اسماعیلی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: علت وقوع حریق در این دو واگن تاکنون مشخص نشده است و کارشناسان این سازمان در حال بررسی علت آن هستند.

وی اضافه کرد: پس از تماس با مرکز فوریتهای آتش نشانی اراک در ساعت 9:55 صبح تعداد دو واگن انتهایی این قطار در 10 کیلومتری اراک و به موازات محور اراک به قم طعمه حریق شد که بلافاصله ماموران ایستگاه های آتش نشانی منطقه با اعزام 17 نیروی آتش نشان به استعداد چهار دستگاه خودروی سنگین اطفای حریق و دو خودروی سبک به سرعت به محل حادثه اعزام و حریق را اطفاء کردند.

اسماعیلی با اشاره به اینکه سرعت انتقال حریق بسیار بالا بوده است، بیان داشت: سرعت انتقال حریق به حدی بود که در طی چند دقیقه دو واگن کاملا سوخته و از بین رفتند ولی آتش نشانان حریق را اطفاء و باعث جلوگیری از بسط آتش به دیگر واگنها شدند.

به گفته وی خوشبختانه در این حادثه به هیچ یک از مسافران قطار صدمه جانی نرسید ولی تمام وسایل و بار مسافران طعمه حریق شد.

دو واگن سوخته به راه آهن اراک انتقال یافته و مسافران در واگنها و کوپه های قطار اسکان داده شده و به مسیر تعیین شده خود ادامه می دهند.