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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۹

نخستین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در ورزش برگزار می‌شود

نخستین کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در ورزش به همراه کارگاه‌های تخصصی تمرکز، انگیزش و هدف‌گذاری برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در ورزش با هدف کمک به ادارات کل فدراسیون‌ها، هیئت‍های ورزشی و ارگان‌های مرتبط با ورزش طی روزهای 8 و 9 اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد تا از این پس معاونت بازاریابی به شکل حرفه‌ای و سازمان یافته در تمام این ارگان‌ها تشکیل شود.

کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در ورزش با همکاری مشترک سوشیانت بازار و سازمان تربیت بدنی برگزار می‌شود. در پایان این کنفرانس به تمام شرکت‌کنندگان گواهینامه بین‌المللی از کمپانی F.FINTERNATIONAL و سازمان تربیت بدنی اعطا خواهد شد.

کد مطلب 1035557

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