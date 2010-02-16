به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در ورزش با هدف کمک به ادارات کل فدراسیون‌ها، هیئت‍های ورزشی و ارگان‌های مرتبط با ورزش طی روزهای 8 و 9 اسفندماه در تهران برگزار خواهد شد تا از این پس معاونت بازاریابی به شکل حرفه‌ای و سازمان یافته در تمام این ارگان‌ها تشکیل شود.

کنفرانس بین‌المللی بازاریابی در ورزش با همکاری مشترک سوشیانت بازار و سازمان تربیت بدنی برگزار می‌شود. در پایان این کنفرانس به تمام شرکت‌کنندگان گواهینامه بین‌المللی از کمپانی F.FINTERNATIONAL و سازمان تربیت بدنی اعطا خواهد شد.