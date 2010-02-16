انقلاب اسلامی تحلیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب با عنوان " ایران؛ رهیافتی تحلیلی در تبیین انقلاب اسلامی" همزمان با مراسم روز ملی جمهوری اسلامی ایران در تیرانا برای دیپلماتهای خارجی، مقامات سیاسی و فرهنگی آلبانی عرضه شد.

کتاب حاضر در برگیرنده مجموعه مقالاتی از محققان ایرانی وغیر ایرانی در معرفی و علل وقوع انقلاب اسلامی بهمن 1357 در ایران است که به شکل آکادمیک و نظامند دیدگاههای تحلیلی مختلفی را در خصوص علل وقوع این انقلاب، عوامل شکل گیری و تبینن منطق آن را برای خوانندگان آلبانیایی زبان فراهم آورده است.

آنچه با نام انقلاب اسلامی ایران در فوریه سال 1979 در جهان شهرت یافت چالشی جدی در برابر تحلیل های رایج بسیاری از ژورنالیستها، دیپلماتها و محققان مسائل سیاسی و اجتماعی غرب و شرق ایجاد نمود که همواره بر اساس فرضیه های رایج تا آن زمان انقلابهای عصر خود یا حتی دورانهای گذشته را تحلیل می نمودند و این سوال اساسی در اذهان ایشان پیش آمد که آیا انقلاب ایران را باید مانند یک نمونه منحصر به فرد و بر خلاف سایر انقلابها مورد بررسی قرار داد؟

کتاب حاضر تلاشی بوده است از سوی نمایندگی فرهنگی کشورمان در آلبانی در پاسخ به این سوال از منظری تحلیلی به زبان آلبانیایی در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران.

