چند کشور خواستار استقرار سیستم موشکی روسیه در خاک خود شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، "یوری بایکف" سخنگوی "آلماز آنتئی" شرکت روسی تولید کننده موشکهای ضد موشک بالستیک (ABM ) گفت: چند کشور در حال بررسی استقرار سیستم های ضد هوایی روسیه در خاک خودشان هستند.

بایکف که در یک نمایشگاه تسلیحاتی در دهلی نو سخن می گفت، افزود: چندین کشور ابراز علاقه کرده اند تا موشک های روسی اس 400 تریومف (SA-21 گرولر)، اس 300 ، تور و موشک های باک را که می توانند در سه نوع کوتاه برد میان برد و دور برد طراحی شوند و مورد نیاز یک سیستم ضد هوایی ملی می باشند در کشور خود مستقر نمایند.

این سخنگوی روسی به کشورهایی که علاقمندی خود را برای خرید سیستم های روسی اعلام کرده اند اشاره نکرد اما در توضیح ابراز علاقه این کشورها افزود: مجموعه های هوایی که از سوی کشورهای مختلفی تولید می شود بطور کلی قادر به ترکیب در یک سیستم دفاعی واحد نیستند و دولت ها تمایل دارند آن را از یک کشور خریداری نمایند.

وی اضافه کرد که ایجاد یک سیستم دفاع ضد هوایی بلحاظ هزینه تعهد آور است و بسیاری از کشورها ترجیح می دهند تا بتدریج از مجموعه های روسیه خریداری نمایند.