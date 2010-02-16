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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

بررسی کتاب "جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا" در سرای اهل قلم

بررسی کتاب "جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا" در سرای اهل قلم

جلسه نقد و بررسی کتاب "جامعه شناسی تحریفات عاشورا" فردا چهارشنبه 28 بهمن در سرای اهل قلم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نویسنده کتاب دکتر عبدالحمید ضیایی و همچنین منتقدان و محققان دکتر مجید معارف و دکتر رضا محدثی برپا می‌شود مباحث ذکر شده در کتاب مورد نقد و گفتگو قرار خواهد گرفت.

کتاب "جامعه شناسی تحریفات عاشورا" در دو بخش اصلی سعی دارد تا نگاهی تازه به آسیب‌شناسی  مقتلها، روضه‌ها و ادبیات منظوم داشته باشد. در بخش نخست این کتاب نویسنده به مقوله عاشورا و رویکرد جامعه شناختی آن می‌پردازد و در بخش دوم، ادبیات عاشورا  در بوته نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

نشست بررسی کتاب "جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا" ساعت 16:30 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1035573

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