به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور نویسنده کتاب دکتر عبدالحمید ضیایی و همچنین منتقدان و محققان دکتر مجید معارف و دکتر رضا محدثی برپا می‌شود مباحث ذکر شده در کتاب مورد نقد و گفتگو قرار خواهد گرفت.

کتاب "جامعه شناسی تحریفات عاشورا" در دو بخش اصلی سعی دارد تا نگاهی تازه به آسیب‌شناسی مقتلها، روضه‌ها و ادبیات منظوم داشته باشد. در بخش نخست این کتاب نویسنده به مقوله عاشورا و رویکرد جامعه شناختی آن می‌پردازد و در بخش دوم، ادبیات عاشورا در بوته نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

نشست بررسی کتاب "جامعه‌شناسی تحریفات عاشورا" ساعت 16:30 در سرای اهل قلم به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، کوچه خواجه نصیر، شماره 2 برگزار می‌شود.

