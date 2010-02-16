سیدجعفر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین میزان فروش محصولات کشاورزی در استان را بیش از 66 هزار تن دانست و افزود: این محصولات شامل جو، ذرت دانه ای، برنج بومی، برنج پر محصول، برنج خارجی، گندم، پیاز، هندوانه، فندق، چای خشک، زیتون، گوجه فرنگی، پرتقال، گوشت گوساله و شیراست.

وی با اشاره به اینکه امسال در شهرستان فومن مقدار دو هزار و 600 تن گوشت قرمز به ارزش اقتصادی 260 میلیارد ریال تولید شده است، اظهارداشت: این میزان گوشت قرمز نسبت به سال گذشته 80 تن افزایش تولید داشته است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: شهرستان فومن 122 هزار و 447 راس دام با تعداد 63 واحد دامداری صنعتی و 650 واحد دامداری کوچک روستای دارد.

وی عنوان کرد: همچنین از ابتدا سال جاری تاکنون شش هزار و 200 تن گوشت سفید از سوی 45 واحد مرغداری صنعتی گوشتی به ارزش اقتصادی 155 میلیارد ریال تولید شده که ظرفیت این مرغداری های در هر دوره 57 هزارقطعه است.

هاشمی با اشاره به اینکه این مقدار گوشت سفید نسبت به مشابه سال گذشته 50 تن افزایش تولید داشته است، افزود: شهرستان فومن دو واحد مرغ مادر به ظرفیت 30 هزار قطعه است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان اعلام کرد: طی سال جاری در شهرستان فومن از دو واحد مرغ مادر تخمگذار، دو هزار و 970 تن تخم مرغ به ارزش اقتصادی 74 میلیارد ریال تولید و جهت فروش روانه بازار شده است که نسبت به مشابه سال گذشته 10 تن افزایش تولید داشته است.