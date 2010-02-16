موزه حیات وحش پارک ملی "بمو" افتتاح شد

معاون محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست استان فارس در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: برپایی این موزه در پارک ملی بمو در گذشته از جمله برنامه های محیط زیست بود و امروز با 200 نوع پرنده از 60 گونه و 25 نوع پستاندار راه اندازی شده است.

حمید ظهرابی مساحت موزه را 250 متر مربع اعلام کرد و یادآور شد: موزه حیات وحش پارک ملی بمو از جمله مصوبات سفر رئیس جمهور به فارس به شمار می رود که علاوه بر معرفی گونه های مختلف از طبیعت پارک ملی بمو، مباحث آموزشی نیز در این منطقه مورد توجه قرار دارد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کارکردهای مختلف پارکها در زمینه های متنوع طبیعت گردی، آموزشی و.. بیان کرد: پارک ملی بمو نیز به واسطه شرایط منحصر به فردی نظیر نزدیکی به کلانشهر، قابل روئیت بودن حیات وحش و.. می تواند یکی از ظرفیتهای بزرگ طبیعت گردی و آموزشی در استان فارس به شمار آید.

به گزارش مهر، پارک ملی بمو با وسعت 48 هزار هکتار در شمال استان فارس و شمال شرقی شهر شیراز قرار دارد. این پارک در سال 1341 با گستره ای در حدود صد هزار هکتار به عنوان منطقه ممنوعه اعلام شد و چند سال بعد با وسعت کنونی به پارک وحش و سپس پارک ملی تبدیل شد.

بر اساس بررسیهای انجام شده تعداد 32 گونه پستاندار، 91 گونه پرنده، 19 گونه خزنده و سه گونه دوزیست در پارک ملی بمو شناسایی شده که نشان دهنده تنوع زیستی این پارک است.

18 گونه از پرندگان حمایت شده، شش گونه از پرندگان در معرض انقراض و چهارگونه از پستانداران حمایت شده پارک ملی بمو را مامنی برای خود یافته اند و قوچ و میش، بز، پازن، پلنگ، آهو، شاه روباه، گربه جنگلی، کفتار، گرگ، عقاب طلایی، هما، بالابان، بحری، شاهین و دال گونه های جانوری بارز این پارک قلمداد می شوند.

آنچه در این محدوده جغرافیایی قابل توجه است تعداد و تنوع گونه های گاهی آن بوده که به حدود 27 تیپ گیاهی و 350 گونه می رسد.