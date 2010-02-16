به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، تیم فوتبال مقاومت سپاسی که پس از سقوط تیم برق شیراز به لیگ دسته یک، به عنوان تنها نماینده استان فارس در لیگ برتر فوتبال کشور حضور دارد طی مدت اخیر با ناکامیهایی در رویارویی با حریفان خود مواجه شده و این امر شایعات مختلفی را پیرامون برکناری، استعفا یا در مجموع جدایی داوود مهابادی سرمربی جوان مقاومت از این تیم را به همراه داشته است.

مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز افزود: باشگاه مقاومت امروز از کادر فنی تیم حمایت خواهد کرد و مهابادی نیز با تمام قوا به کار خود ادامه خواهد داد.

جعفر جعفری افزود: در مورد مهابادی هیچگونه بحث اخراج و استعفایی تاکنون مطرح نبوده و ما نیز به کار جوانان اعتقاد داریم.

داوود مهابادی سرمربی این تیم نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز شایعات جدایی خود از مقاومت را تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر هیچگونه صحبتی مبنی بر جدایی من از این تیم مطرح نیست و هیچگونه تغییری نیز در سایر اعضای کادر فنی روی نخواهد داد.

به گزارش مهر، نتیجه گیریهای نه چندان مطلوب مدت اخیر تیم مقاومت سپاسی بسیاری از اهالی فوتبال فارس و شیراز را نسبت به وضعیت مقاومت نگران کرده است.