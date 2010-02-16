صد میلیارد ریال برای سراسری کردن منابع فرهنگی کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی که امروز در مراسم رونمایی از نرم افزارهای تهیه شده از سوی نهاد کتابخانه‌های کشور در سالن شورای فرهنگ عمومی حضور داشت با اعلام این خبر افزود: با توجه به فعالیت دشمنان در جنگ نرم و در تیررس قرار دادن تمامی اقشار جامعه نیاز است تا گروه‌های فرهنگی اقدامات اساسی انجام دهند.

وی در باره لزوم تهیه این‌گونه نرم افزارها و به‌خصوص نرم افزار "نیم قرن با خورشید" که به زندگینامه تالیفات، مبارزات، سخنرانی ها و ... حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری تعلق دارد گفت: انقلاب اسلامی ایران همچون درخت تناوری است که پایداری، ایستادگی، پویایی، رشد روزافزون و ثمرات دائمی برای همگان دارد و صیانت از آن وظیفه تمامی آحاد جامعه است؛ از این‌رو این منابع و اطلاعات باید حفظ و در دسترس عموم جامعه قرار گیرد.

حسینی در ادامه با بیان اینکه در حوادث 22 بهمن امسال که حضور مردم همانند پتکی بر افکار معاندان بود وموجبات خاموشی و بهت آنان شد اضافه کرد: در حالی که با همه وجود این اقیانوس بیکران مردم و سیل خروشان غیرقابل انکار را احساس کردیم ولی شبکه‌های خبری با بغض وعداوت و گستاخی به تفسیر خودخواهانه این حرکت عظیم مردمی پرداختند.

وزیر ارشاد تاکید کرد: باید مسائل مختلف انقلاب و فراز و فرودها ثبت و ضبط شود زیرا این موضوع هم برای ما ارزشمند و عبرت آموز است و هم باید در اختیار نسل جوان کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به حوادث اخیرو برخی افراطی‌گریهای افرادی در اوایل انقلاب که هم اکنون اتاق فکر در لندن، پاریس و آمریکا درست کرده‌اند گفت: باید بررسی شود که چگونه این استحاله و تغییر بینشها و مواضع انجام شده‌است. باید این مسائل مورد توجه قرار گیرد و مستندات آن در دسترس همگان برای قضاوت قرار داده شود.

حسینی با اعلام اینکه دراوایل دهه 80 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کار تحقیقاتی گسترده‌ای تحت عنوان "نگرشها و ارزشهای ایرانیان – موج اول و موج دوم" صورت گرفته‌است گفت: در نظر داریم با فعال کردن مجدد این تحقیق به منظور دانستن آسیبها و کمبودها به دور ازتفکرات ایده‌آلی و آرمانی گام برداشته و نقاط قوت و ضعف و واقعیات را در پژوهشگاه و شورای فرهنگ عمومی بررسی کنیم.

وی با اشاره به افزایش روزافزون شبکه‌های فارسی زبان و دریافت حدود سه هزار شبکه تلویزیونی در ایران گفت: غیر از شبکه‌های سیاسی که اهداف آنان مشخص است برخی شبکه‌ها با پخش 24 ساعته فیلم به دنبال اهدافی خاص هستند و سعی در ایجاد اختلال در نظام محوری و مهم خانواده دارند که قابل تامل و بررسی است.

حسینی با تاکید بر اینکه هنرمند باید برای جامعه مفید و ناظر بر آسیبهای جامعه باشد گفت: هنرمند باید با مردم پیوند داشته باشد و مسائل جامعه را رصد کند و کاری انجام دهد که با مواضع مردم‌، جامعه و نظام همخوانی داشته‌ و مفید و ماندگار برای همه مردم باشد؛ ذوق هنری تنها ملاک نیست و نیاز کشور در استفاده صحیح از بیت المال برای جوامع هنری ملاک نظر ماست.

وزیر ارشاد با تبریک روز اول ربیع الاول ابراز امیدواری کرد برکات نازنین پیامبر گرامی اسلام بر همه ملت سایه گستر باشد و همه در سراسر جهان از آن بهره ببرند.

در این مراسم غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعایی مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های کشور و اعضای هیئت مدیره موسسه اطلاع‌رسانی نمایه حضور داشتند.

در این مراسم ازسی دی های نرم افزاری "نیم قرن با خورشید"، "بانک سی ساله نشریات" و "مدیریت کتابخانه" رونمایی شد.



