مجلس اجرای برنامه چهارم در آموزش و پرورش را بررسی می کند

علی کریمی فیروزجایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هنوز در این زمینه ورود پیدا نکرده اما به زودی عملکرد آموزش و پرورش در برنامه چهارم و زمینه سازی برای ورود به برنامه پنجم بررسی می شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمی توانیم دقیقا بگوییم آموزش و پرورش تا چه میزان در برنامه چهارم موفق بوده و توانسته اهداف این برنامه را محقق کرده باشد.

طی برنامه چهارم توسعه وزارت آموزش و پرورش با تغییر سه وزیر روبرو شد که به عقیده برخی از کارشناسان موجب تحقق نیافتن این برنامه ها در این وزارتخانه بزرگ شده است.