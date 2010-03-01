سه نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در کرج برپا شد

حسن ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: به منظور تسهیل در تامین مایحتاج شهروندان و دسترسی آسان به مراکز فروش فوق العاده نمایشگاه بهاره در سه نقطه فردیس، مجتمع تجاری پارسیان و میدان امام (ره ) از امروز تا 24 اسفند برپا شده است.

وی اظهار داشت: در بیش از 450 غرفه این نمایشگاهها اقلام ضروری شب عید از جمله پوشاک، کیف و کفش، خواروبار، آجیل و دیگر مایحتاج مردم با 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.

ساسانی بیان داشت: علاوه بر راه ‌اندازی این نمایشگاهها، برخی از واحدهای صنفی کرج نیز با نظارت دستگاه‌های ذیربط در روزهای آخر سال اقدام به فروش فوق‌العاده می کنند.

وی گفت: ناظران مجمع امور صنفی با همکاری اداره بازرگانی بر قیمتهای اصناف نظارت می کنند و شهروندان در صورت مشاهده تخلفات می توانند مراتب را به بازرسی مجمع و اداره بازرگانی گزارش کنند.

نمایشگاه فروش بهاره سالهای گذشته نیز در مکانهای فوق در کرج برگزار شده است و از استقبال خوبی از سوی مردم برخوردار شده است.