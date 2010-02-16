راه اندازی نسل جدید سانتریفیوژهای ایران با ظرفیت 5 برابر درآینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز سه شنبه در نخستین کنفرانس خبری خود که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد تنها راه نجات بشریت را پیروی از راه پیامبران خواند و گفت: متاسفانه شیاطین در طول تاریخ اجازه ندادند آنچه مد نظر پیامبران الهی است واقع شود، پیامبران به اهداف خود برای هدایت بشریت برسند و انسانها را به جایگاه شایسته خود برسانند.

وی ادامه داد: بر همین اساس رفتار با انسانها بر پایه عدالت و ترویج محبت و برادری توصیه اکید حضرت محمد(ص) پیامبر اسلام بوده است.

رئیس جمهور افزود: انقلاب اسلامی دنباله نهضت انبیا الهی است و ملت ایران همان اهداف پیامبران و پیامبر گرامی اسلام را پی گیری می کند . بازسازی کرامت انسانی و ایستادن در برابر ظلم و دفاع از مظلومان و صلح پایدار بر پایه عدالت و معنویت از جمله اهداف ما است.

احمدی نژاد اضافه کرد: انقلاب ایران نه تنها نقطه آغازی برای ملت ایران بلکه برای همه بشریت است و امروز همه مناسبات برآمده از صلح ورزی به پایان خود رسیده است و سلطه طلبان دربن بست کامل قرار دارند و بیداری ملت ها و یگانه پرستی روزافزون است . امروز امید به اصلاح حقیقی و برپایی عدالت و امنیت پایدار و امید به رفع اشغالگری ها و تجاوزات و زورگویی ها و چپاول ها روزافزون است.

وی با بیان اینکه جهان آماده تحولات بزرگ می شود تصریح کرد: ذهن ها آماده پذیرش تغییرات بزرگ و حقیقی است و به دنبال تغییراتی که به سمت آرمانها و ارزشها است حرکت می کند.

رئیس جمهور همچنین گفت: امروز بر همگان ثابت شده است که نظامات برآمده ازاندیشه ضد بشری و سرمایه داری و تفوق طلبی به پایان راه رسیده است. دورانی که چند دولت سرنوشت ملت ها را در دست بگیرند و برای جهان نقشه بکشند و آن نقشه ها را به نفع کلان سرمایه داران به اجرا بگذارند به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه دادن شعارهای عامه پسند و به ظاهر انسانی به پایان رسیده است گفت: امروز دورانی شروع می شود که دولت های برآمده از رای ملت ها آینده را برپا کنند و این اندیشه به سرعت در حال همه گیر شدن است و ما در آستانه تغییرات بزرگ به سمت اصلاح، بهبود و شکوفایی حقیقت انسانی هستیم.

اگر کسی علیه ایران اقدامی کند رفتار ما مانند گذشته نخواهد بود

احمدی نژاد در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سئوالی در خصوص اینکه در روزهای اخیر اروپایی ها به دنبال تصویب تحریم های جدید علیه ایران بوده اند و اقدامات احتمالی ایران در این خصوص چیست ؟ تصریح کرد: سخنانی هم ما شنیده ایم اما این ادبیات متعلق به دوران گذشته و دورانی است که رو به پایان است لذا وقت آن رسیده که آنان چشم خود را باز کنند و خود را با واقعیات تطبیق دهند.

رئیس جمهوری افزود: ما در طول 31 سال یاد گرفته ایم که در سخت ترین شرایط زندگی کنیم و بالاترین پیشرفت را نیز بدست آورده ایم. لذا برای آنان بهتر است که به اصلاح رفتار خود بپردازند و در مسیر همکاری حرکت کنند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: ما ترجیح می دهیم در مسیر همکاری حرکت کنیم. هر اتفاقی که بیافتد برای ما مشکلی ایجاد نخواهد کرد و برای غربی ها مشکل آفرین خواهد بود.

وی اضافه کرد: اگر کسی علیه ایران اقدامی کند رفتار ما مانند گذشته نخواهد بود بلکه حتما رفتار متقابلی انجام خواهیم داد که مثل همیشه آنان را پیشمان می کند.

راه اندازی سانتریفیوژهایی با ظرفیت 5 برابر

احمدی نژاد در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا پیشنهاد آمریکا، روسیه و فرانسه برای مبادله سوخت به آژانس بین المللی انرژی اتمی که از سوی معاون رئیس جمهور اعلام شد صحت دارد و چرا ایران تصمیم به غنی سازی در سطح 20 درصد گرفت ، گفت که تنها به یک سئوال جواب می دهد و ادامه داد: موضوعی را که اعلام کرده ایم انجام داده ایم و ما برای سوخت نیروگاهها به تعدادی سانتریفیوژ نیازمندیم و قرار است به زودی سانتریفیوژهایی که ظرفیت آنها تا 5 برابر است نصب و مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس جمهور اضافه کرد: ما با کسی تعارف نداریم و وقتی آغاز کاری را اعلام می کنیم به طور قطع آن را پی می گیریم و هنگامی که در راکتور تهران مورد استفاده قرار گرفت دیگران هم می توانند از آن بازدید کنند گرچه ماموران آژانس نیز هم اکنون از دستیابی ما به غنی سازی 20 درصد اطلاع دارند و تولید ما نیز ادامه خواهد داشت.

مردم قبل از اجرای طرح هدفمندی تجهیز می شوند

احمدی نژاد در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سئوالی در خصوص اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و اعلام خوشه بندی ها اظهار داشت: این طرح سخنگو دارد و هر تصمیمی که در این خصوص اتخاذ شود مردم را در جریان آن قرار خواهیم داد و کارگروهی در این خصوص فعال است.

وی افزود: این طرح بسیار بزرگ است و مردم مطمئن باشند که برای انجام هر کاری در این خصوص آنها را در جریان قرار می دهیم و مردم را قبل از اجرا تجهیز خواهیم کرد لذا جای نگرانی وجود ندارد.

احمدی نژاد ادامه داد: خوشه بندی ها بر اساس اطلاعات خود مردم صورت می گیرد و تصمیم دولت این است که به همه متقاضیان یارانه ها تعلق بگیرد و مشکلی هم در این خصوص وجود ندارد.

رئیس جمهوری همچنین گفت: برخی تصور می کنند با برخی تحلیل های غلط می توانند نگرانی هایی را در مردم ایجاد کنند اما دولت همپای مردم حرکت می کند و انشاءالله این طرح به خوبی و به طور کامل اجرا خواهد شد.

پیشنهاد تبادل سوخت بسته نشده است

رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه سخنانش در پاسخ به این سئوال که آیا پرونده تبادل سوخت از سوی ایران به طور کامل بسته شده یا خیر، تصریح کرد: پیشنهاد تبادل سوخت بسته نشده است و ما اعلام کرده ایم که در این خصوص تبادل خواهیم کرد اما در چارچوب عادلانه. گرچه طبق مقررات آژانس برای مصارف انسانی همه اعضا موظف به کمک به یکدیگر هستند ولی امروز کسانی که ادعای طرفداری حقوق بشر را دارند این وظیفه قانونی خود را انجام نداده اند.

وی خاطرنشان کرد: بعضی از گفتگوها هم اکنون نیز درحال انجام است و هر کس بخواهد تبادل سوخت را با ما آغاز کند با او تبادل می کنیم و برای ما فرقی نمی کند.

سطح روابط ما با انگلستان بالا نیست

احمدی نژاد هم چنین در پاسخ به سئوالی در خصوص کاهش سطح روابط با انگلستان گفت: مناسبات یک امر دو طرفه است و تمایلات و گرایشات دو طرف را می طلبد.

رئیس جمهوری با بیان اینکه سطح روابط ما با انگلستان بالا نیست، تاکید کرد: اکنون مردم ما علاقه ای به توسعه روابط با انگلستان ندارندو طبیعی است دولت نیز از نظر مردم پیروی می کند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: تبادلات توسط مردم انجام می شود و اقتصاد را مردم اداره می کنند و عمدتا این تمایل به رفتار دولتمردان انگلستان باز می گردد زیرا هنوز حال و هوای صد سال گذشته در آنان از بین نرفته است و امیدواریم مردم انگلیس آنان را از این حال و هوا بیرون آورند.

ادامه دارد...