ایران خوستار عضویت در فدراسیون ورزشی پلیس های جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه نشست کمیته فنی مسابقات تیراندازی قهرمانی پلیس های جهان در کویت صبح امروز (سه شنبه) جلسه فدراسیون ورزشی پلیس های جهان نیز با حضور شیخ سلمان رئیس کویتی کنفدراسیون تیراندازی آسیا برگزار شد که طی آن نماینده ایران درخواست خود را برای عضویت در این فدراسیون به طور رسمی به مسئولین مربوطه ارائه داد.

رفیع رفیعی نیا نایب رئیس فدراسیون تیراندازی کشورمان که به عنوان نماینده ایران در این نشست حاضر شده بود در خواست ایران را به طور رسمی به شیخ سلمان ارائه داد تا در این خصوص تصمیم گیری کنند. همچنین در این جلسه طرح احداث آکادمی تیراندازی غرب آسیا در ایران مجددا پیگیری شد.

رفیعی نیا در ادامه این نشست که با حضور مسئولین تیم هاو مسئولین آسیایی رشته تیراندازی در کویت برگزار شده بود گزارشی را از آخرین وضعیت سالنهای تیراندازی ایران ارائه داد.

تیم تیراندازی پلیس ایران متشکل از 6 تیرانداز زن و 9 تیرانداز مرد راهی مسابقات بین‌المللی پلیس‌های جهان شده است. این سری از مسابقات در دو بخش اهداف ثابت و پروازی برگزار می‌ شود که تیم ایران تنها در بخش تفنگ و تپانچه بادی شرکت کرده است.

مراسم افتتاحیه مسابقات بین ‌المللی تیراندازی پلیس‌های جهان ساعت 30/19 با حضور 43 کشور جهان آغاز و مسابقات به مدت هشت روز پیگیری می شود. تیراندازان کشورمان فردا در رشته تفنگ بادی به مصاف حریفان جهانی می روند.