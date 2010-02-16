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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۰۷

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لباس های آبی آسیایی رسید / تغییر محل برپایی اردوی شبانه روزی

لباس های آبی آسیایی رسید / تغییر محل برپایی اردوی شبانه روزی

مسئولان باشگاه استقلال لباس های ویژه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را وارد تهران کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام مسئولان باشگاه استقلال لباس های تولیدی آل اشپورت این تیم برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فرودگاه امام خمینی(ره) قرار دارد و بزودی ترخیص خواهد شد.

تمرین روز سه شنبه تیم فوتبال استقلال که از ساعت 15:30 زیر نظر صمد مرفاوی در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار شد. در این تمرین محسن یوسفی به علت پیگیری دریافت کارت پایان خدمت خود در قم غایب بود. مجتبی جباری و بیژن کوشکی نیز به طور اختصاصی تمرین کردند.

براساس تصمیم مسئولان باشگاه استقلال، محل برپایی اردوی شبانه روزی این تیم برای دیدار روز چهارشنبه برابر مس کرمان از هتل المپیک به هتل اوین تغییر کرد.

در حاشیه تمرین امروز استقلال برخی بازیکنان استقلال نسبت به تغییر زمان دیدار این تیم برابر مس اعتراض داشتند.

کد مطلب 1035643

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