به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا فاضلی روز چهارشنبه در مورد این خبر گفت: برخلاف اخبار منتشر شده مهدی مهدوی کیا پس از سفر دو روزه به آلمان روز دوشنبه به ایران بازگشت و از سوی دو باشگاه اینتراخت فرانکفورت و هامبورگ نیز دعوتنامه ای برای حضور او در بازی خداحافظی ارسال نشده است.

فاضلی به سایت گل گفت: من نمی دانم در ایران چه اخباری منتشر شده اما مهدوی کیا سفری دو روزه به آلمان داشت و پس از رسیدگی به امور شخصی اش روز دوشنبه به ایران بازگشت.

مدیربرنامه های مهدوی کیا در ادامه گفت: مهدوی کیا برای جمع آوری لوازم شخصی و همچنین یکسری کارهای دیگر خود به مدت دو روز سفری به آلمان داشت و در این میان ملاقاتی هم بین او و آقای بروخ هاگف رئیس باشگاه اینتراخت فرانکفورت برگزار شد و طرفین ضمن رد و بدل کردن دسته گلی برای همدیگر آرزوی موفقیت کردند.

فاضلی درباره برگزاری دیدار دو تیم اینتراخت و هامبورگ برای خداحافظی مهدوی کیا گفت: دو تیم درگیر رقابت های بوندس لیگا هستند و اصلا چنین صحبتی هم مطرح نبوده و من نمی دانم چرا چنین اخباری منتشر شده است.

فاضلی در پایان گفت: مهدوی کیا قبلا اعلام کرده بود بازی خداحافظی اش را در ورزشگاه هامبورگ برگزار خواهد کرد اما او هنوز از فوتبال خداحافظی نکرده و هر زمان که از فوتبال خداحافظی کرد چنین موضوعی قطعا تحقق پیدا خواهد کرد.

سایت باشگاه استیل آذین روز سه شنبه در خبری که بر روی خروجی خود قرار داد از سفر پنج روزه مهدوی کیا به آلمان و حضور در دیدار تیم های اینتراخت و هامبورگ برای خداحافظی با فوتبال آلمان و برنامه های ویژه دیگر خبر داده بود.

