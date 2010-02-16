نمی توانیم دیگر امتیازی از دست بدهیم / از حضور پورحیدری بی خبرم

به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی در حاشیه تمرین عصر سه شنبه تیمش به خبرنگاران گفت: پیروزی برابر تیم ذرت کاران پارس آباد این فرصت را در اختیار بازیکنان استقلال قرار داد تا از نظر روحی و روانی در شرایط مطلوبی قرار گیرند.

وی ادامه داد: ضمن اینکه این فرصت را در اختیار کادر فنی قرار داد تا به چند بازیکن استراحت بدهد و آنها را برای حضور درادامه رقابتهای لیگ برتر آماده کند.

سرمربی آبی پوشان تهران افزود: پس از دو روز تعطیلی تمرینات خوبی را برای دیدار برابر مس برگزار کردیم و خوشبختانه تیم در شرایطی مطلوبی قرار دارد.

وی در ارزیابی فنی تیم فوتبال مس کرمان گفت: قبول دارم که این تیم وضعیت مناسبی ندارد و با روزهای اوجش فاصله گرفته است، اما این تیم بازیکنان خوبی دارد و می تواند برای هر تیمی خطرناک باشد. ما تا پایان فصل همه بازیها را به چشم فینال نگاه می کنیم و حق نداریم امتیازی از دست بدهیم.

مرفاوی با بیان اینکه قبول دارد امتیازات خانگی زیادی را تیمش در 7 بازی گذشته از دست داده است گفت: تلاش می کنیم دیگر امتیازات خانگی را از دست ندهیم و با قدرت برابر حریفان به میدان برویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد حضور منصور پورحیدری و شایعه جایگزینی اش به عنوان سرمربی گفت: این خبر را برای اولین بار است که می شنوم. من بارها گفته ام آماده استفاده از نظرات و پیشنهادات پیشکسوتان استقلال هستم و تا زمانی که در کادر فنی حضور دارم با قدرت به کارم ادامه می دهم.