شهرداری کرج به استقبال بهار رفت

علی کمالی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: استقبال از بهار در قالب 25 طرح و برنامه از امروز به مدت 45 روز در کلانشهر کرج ادامه دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرستان کرج در مسیر استانهای مختلف کشور قرار دارد و همه ساله در ایام نوروز پذیرای هزاران مسافر بوده ، طرحهای مختلف برای زیباسازی این کلانشهر به اجرا در آمده است.

معاون خدمات شهر کلانشهر کرج گفت: پاکسازی معابر و زمین های محدوده شهری از نخاله و زباله، انجام تنظیف مکانهای عمومی بصورت ویژه، رفع سد معبر درهسته مرکزی و معابر اصلی شهر و برخورد قانونی با دست فروشان و عرضه کنندگان کالا در حاشیه معابر، شستشو و رنگ آمیزی جداول، ایستگاههای اتوبوس، نرده ها و بهسازی المانهای شهری ز جمله برنامه های استقبال از بهار 89 است.

وی بهسازی فضای سبز میادین و بوستانها و توسعه آنها، برنامه ریزی برای تهیه و توزیع میوه با قیمت مصوب در بازارروزها و اماکن از پیش تعیین شده، برپایی سفره های هفت سین نمادین، نصب چراغهای روشنایی ویژه برای نورافشانی در نقاطی از شهر، برپایی پایگاههای نوروزی در مبادی ورودی شهر و توزیع نقشه های راهنمای شهری و تدارک هدایا برای مسافران نوروزی را از دیگر برنامه ها برشمرد.

کمالی زاده گفت: جمع آوری لوازم مستعمل خانگی هنگام خانه تکانی و تنظیف منازل، نظارت مستمر بر تنظیف سرویسهای بهداشتی عمومی، برقراری کشیک نوروزی در آستانه فرارسیدن سال نو بمنظور رفع مشکلات احتمالی و استقرار نیروهای آتش نشانی در اماکن پر خطر در دستور کار شهرداری کرج قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برپایی جشنهای یکروزه مفرح و ایجاد روحیه شاد در شهروندان و ترویج اصولی فرهنگ نوروز باستانی، تقویت ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی و سرویس دهی مناسب به شهروندان، بازسازی سیستمهای ترافیکی، طراحی توقفگاههای خودرو، ترمیم و استانداردسازی سرعت گیرها، بهسازی و روکش آسفالت و خط کشی معابر، غبارروبی و گلباران مزار شهدا و آرامستانها در آخرین پنجشنبه سال از مهمترین برنامه های این کلانشهر است.

معاون خدمات شهر شهرداری کرج اضافه کرد: به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی، امسال برنامه ریزی ویژه چهارشنبه آخر سال به صورت اصولی و با درنظر گرفتن ضوابط و مقررات و ایجاد روحیه بانشاط برای مردم بویژه نوجوانان و جوانان در کرج پیش بینی شده است.

کمالی زاده گفت: هماهنگی لازم با اداره میراث فرهنگی و گردشگری و مشارکت در برگزاری تورهای یکروزه کرج گردی، برپایی جشنواره ماهی قرمز و معاوضه با پسماند خشک در جهت ایجاد فرهنگ بازیافت، بکارگیری تجهیزات مورد نیاز در روز طبیعت ( 13 فروردین ) بمنظور فرهنگسازی در حفظ طبیعت را از دیگر برنامه های استقبال و بهار در کرج نام برد.