آزمون دستیاری فردا برگزار می شود/ نسبت داوطلبان زن و مرد در آزمون دستیاری

به گزارش خبرنگار مهر، از میان داوطلبان شرکت کننده در این آزمون 7 هزار و 172 نفر زن که معادل 43.1 درصد است و 9 هزار و 476 نفر مرد که معادل 56.9 درصد است در این دوره شرکت کرده اند. مسن ترین داوطلب آزمون دستیاری مرد 66 ساله و جوانترین داوطلب آزمون دستیاری نیز زن 24 ساله است.

سی و هفتمین دوره‌ آزمون‌ پذیرش‌ دستیار تخصصی‌ سال 88 در 34 حوزه امتحانی برگزار می شود که از این میان 4 حوزه در تهران قرار دارد. حوزه دانشگاه علوم پزشکی تهران واقع در بلوار کشاورز، حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در بزرگراه همت، حوزه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی واقع در ولنجک و حوزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی واقع در ولنجک خیابان کودکیار است.

سایر حوزه ها نیز در محل دانشگاههای علوم پزشکی سایر شهرها قرار دارد که داوطلبان بر اساس کارت ورود به آزمون می توانند به حوزه مراجعه کنند.

به گزارش مهر، سی و ‌هفتمین‌ آزمون‌ دستیاری تخصصی پزشکی ساعت‌ 9 صبح‌ روز پنجشنبه 29 بهمن ماه 88 به طور همزمان ‌برگزار می شود. درهای سالن‌ برگزاری‌ آزمون‌ رأس‌ ساعت 8 صبح‌ باز و در ساعت 8 و 45 دقیقه‌ بسته‌ خواهد شد. همراه داشتن کارت شناسایی معتبر عکسدار از جمله کارت ملی یا نظام پزشکی یا گواهینامه در روز آزمون الزامی است.

آزمون‌ این‌ دوره‌ شامل 200 سئوال چهار جوابی است و مدت پاسخگویی‌ به‌ آن‌ 240 دقیقه‌ است. جوابها باید در پاسخنامه‌ مربوطه‌ وارد شود و در غیر این صورت نمره‌ای‌ به داوطلب تعلق‌ نخواهد گرفت‌. داوطلب برای هر سئوال تنها باید به یک گزینه پاسخ دهد. هر پاسخ‌ درست‌، سه‌ نمره‌ مثبت‌ و هر پاسخ‌ نادرست‌ و یا بیش از یک پاسخ، یک‌ نمره‌ منفی‌ دارد.

داوطلبان باید پیش از شروع‌ به‌ پاسخگویی‌، نوع‌ دفترچه‌ خود (A.B.C.D) را با نوع‌ پاسخنامه‌ تطبیق‌ دهند و سپس‌ تعداد صفحات‌، تعداد سئوالات و کیفیت‌ چاپ‌ دفترچه‌ سئوالات خود را کنترل‌ کرده‌ و در صورت‌ وجود هرگونه‌ نقص‌ و اشکالی‌ مسئولان‌ جلسه‌ آزمون‌ را مطلع‌ کنند. پس‌ از پایان‌ آزمون‌ هیچگونه‌ اعتراضی‌ در این زمینه پذیرفته‌ نخواهد شد و اعتراض‌ به‌ سئوالات نیز تنها به صورت اینترنتی و پایگاه اطلاع رسانی مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل رسیدگی خواهد بود.

داوطلبان از به‌ همراه‌ داشتن‌ تلفن‌ همراه‌ و هرگونه‌ یادداشت‌، کتاب‌ و جزوه‌ در جلسه‌ آزمون‌، خودداری‌ کرده و همراه‌ داشتن‌ این‌ وسایل‌ تقلب‌ محسوب‌ می‌شود. هیچگونه‌ وقت‌ اضافه‌ای‌ به‌ شرکت‌ کنندگانی‌ که‌ دچار مشکل‌ شده‌اند داده‌ نمی‌شود.

کلید اولیه سئوالات روز شنبه‌ اول اسفند ماه در سایت‌ اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی http://sanjeshp.ir قابل‌ دسترسی‌ خواهد بود. شرکت‌ کنندگان‌ می‌توانند اعتراضات‌ خود را صرفاً از طریق‌ فرم‌ اعتراض‌ اینترنتی‌ از ساعت 10 صبح روز شنبه اول اسفند ماه تا پایان وقت اداری روز‌ دوشنبه سوم اسفند ماه ارسال‌ کنند. مرکز سنجش‌ از پذیرش‌ اعتراضات‌ توسط‌ داوطلبان‌ معذور است‌.