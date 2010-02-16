انتخابات ریاست هیئت فوتبال تهران فردا برگزار می شود / رقابت 9 نامزد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مجمع که ساعت 14 فردا (چهارشنبه 28 بهمن ماه) در محل اداره کل تربیت بدنی استان تهران برگزارخواهد شد، 9 نفر برای کسب رای اعتماد اعضای مجمع با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

صادق درودگر(سخنگوی اتحادیه فوتبال ایران)، حسین آبانگاه (مربی تیم کاوه تهران و سرپرست سابق تیم فوتبال پاس)، حبیب الله شیرازی (سرپرست فعلی هیئت فوتبال تهران) ، مهدی اربابی (رئیس پیشین هیئت فوتبال تهران) و سردارغلامرضا سعادتی (معاون پیشین حراست سازمان تربیت بدنی) ، گودرز حبیبی (پیشکسوت فوتبال)، سعید نحوی (پیشکسوت داوری فوتبال) و ساوه شمشکی نامزدهای ریاست هیئت فوتبال تهران را تشکیل می دهند.

در انتخابات هیئت فوتبال استان تهران 19 نفر از حق رای برخوردارند.

انتخابات ریاست هیئت فوتبال تهران درحالی فردا برگزارخواهد شد که انتخابات این هیئت یکبار به تعویق افتاده است. هیئت فوتبال استان تهران از حدود یکسال گذشته بصورت انتصابی و با سرپرستی حبیب الله شیرازی اداره می شود.

حبیب الله شیرازی 13 ماه پیش با حکم علی کفاشیان به سرپرستی هیئت فوتبال تهران منصوب شد و تاکنون این مسئولیت را برعهده دارد.