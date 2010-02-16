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۲۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۷

در استان مرکزی؛

سه موسسه قرآنی فعالیت خود را آغاز می کند

سه موسسه قرآنی فعالیت خود را آغاز می کند

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: فردا با حضور رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور سه موسسه قرآنی در استان مرکزی فعالیت خود را آغاز می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الااسلام محمدرضا شفیعی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اراک افزود: در سفر دو روزه مهدی قره شیخ لو رئیس جدید سازمان دارالقرآن کریم که در اولین بازدیدهای استانی خود به استان مرکزی سفر خواهد کرد فعالیت موسسه های قرآنی ضحی و سفینه النجاه در اراک و نیز موسسه قرآنی امام محمد باقر(ع) در شهر جدید مهاجران آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این سفر، قره شیخ لو علاوه بر بازدید از موسسات قرآنی در شهرهای اراک، دلیجان، خمین و محلات در جلسات موسسات قرآنی این شهرها حضور خواهد یافت و از نزدیک با برنامه ها و نیز کمبودهای این موسسات آشنا خواهد شد.

شفیعی اظهار داشت: حضور در گردهمایی کارشناسان قرآنی موسسات و خانه های قرآن روستایی استان مرکزی، افتتاح کتابخانه تخصصی قرآن و معارف دینی اراک و شرکت در نشست اتحادیه های قرآنی اراک و نیز نشست مطبوعاتی با خبرنگاران استان مرکزی پیش بینی شده است.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه هم اینک 30 موسسه قرآنی و 60 خانه قرآن روستایی در استان مرکزی فعال است، بیان داشت: از ابتدای سال جاری هزار و 276 کلاس قرآنی توسط این موسسات و خانه ها در سطح استان مرکزی برگزار شده است که این کلاسها با مشارکت هزار و 140 معلم قرآن برگزار و بیش از 20 هزار نفر ساعت در آن آموزشهای قرآنی را در سطوح عمومی، متوسطه و تخصصی فراگرفتند.

در استان مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه فعالیتهای قرآنی در دو بخش آموزشی و تجهیز بالغ بر 250 میلیون تومان اعتبار برای موسسات و خانه های قرآنی استان مرکزی هزینه شده است.

کد مطلب 1035664

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