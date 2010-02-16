سه موسسه قرآنی فعالیت خود را آغاز می کند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الااسلام محمدرضا شفیعی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در اراک افزود: در سفر دو روزه مهدی قره شیخ لو رئیس جدید سازمان دارالقرآن کریم که در اولین بازدیدهای استانی خود به استان مرکزی سفر خواهد کرد فعالیت موسسه های قرآنی ضحی و سفینه النجاه در اراک و نیز موسسه قرآنی امام محمد باقر(ع) در شهر جدید مهاجران آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این سفر، قره شیخ لو علاوه بر بازدید از موسسات قرآنی در شهرهای اراک، دلیجان، خمین و محلات در جلسات موسسات قرآنی این شهرها حضور خواهد یافت و از نزدیک با برنامه ها و نیز کمبودهای این موسسات آشنا خواهد شد.

شفیعی اظهار داشت: حضور در گردهمایی کارشناسان قرآنی موسسات و خانه های قرآن روستایی استان مرکزی، افتتاح کتابخانه تخصصی قرآن و معارف دینی اراک و شرکت در نشست اتحادیه های قرآنی اراک و نیز نشست مطبوعاتی با خبرنگاران استان مرکزی پیش بینی شده است.

مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با اشاره به اینکه هم اینک 30 موسسه قرآنی و 60 خانه قرآن روستایی در استان مرکزی فعال است، بیان داشت: از ابتدای سال جاری هزار و 276 کلاس قرآنی توسط این موسسات و خانه ها در سطح استان مرکزی برگزار شده است که این کلاسها با مشارکت هزار و 140 معلم قرآن برگزار و بیش از 20 هزار نفر ساعت در آن آموزشهای قرآنی را در سطوح عمومی، متوسطه و تخصصی فراگرفتند.

در استان مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه فعالیتهای قرآنی در دو بخش آموزشی و تجهیز بالغ بر 250 میلیون تومان اعتبار برای موسسات و خانه های قرآنی استان مرکزی هزینه شده است.