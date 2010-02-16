15 میلیون مترمربع به فضای آموزشی کشور اضافه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا ایرانبخش عصر سه شنبه در مجتمع عمومی دانشگاه آزاد علی آباد کتول از وقف به عنوان پدیده ای مبارک و راهکاری موثر برای جاودانی اموال و دارایی های دانشگاه آزاد اسلامی نام برد.

وی واحد علی آباد کتول را به عنوان یکی از واحدهای شناخته شده کشور اعلام کرد و ارتقا آن را مدیون تلاش خالصانه و بی شائبه همکاران این بخش دانست.

ایرانبخش بیان داشت: ماموریت این واحد دانشگاهی در راستای تحقق رسالت دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و متعهد مورد نیاز جامعه و استفاده از توان علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، جهت انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی و ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، مشاوره ای و فرهنگی به صنعت و جامعه به ویژه در سطح استان گلستان است.

این مسئول عنوان کرد: پس از 27 سال مجاهدت و فداکاری، دانشگاه آزاد اسلامی با عزت و اقتدار گام در عرصه های بین المللی نهاده و با نقش برجسته در ارتقاء فرهنگ عمومی ، افزایش بصیرت دینی و سیاسی و تعمیق باورهای انقلابی، تحسین عام و خاص را برانگیخته است.