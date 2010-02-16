ایران امروز توان تولید بنزین مصرفی خود را دارد/ رشد اقتصادی 6.9 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز سه شنبه در نخستین کنفرانس خبری خود که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از تدابیر دولت در خصوص احداث پالایشگاه بنزین با توجه به فشارها مبنی بر تحریم ایران در موضوع بنزین جویا شد، گفت: ما روزانه 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین وارد می کنیم همین امروز هم قادر هستیم این مقدار را در داخل تولید کنیم.

وی افزود: کارها و اصلاحات آن انجام شده است ، اما موادی که برای تولید بنزین نیاز داریم در شرایط فعلی صادر می کنیم هر گاه لازم بشود بلافاصله آن را تبدیل به بنزین می کنیم . بنابراین ما نگرانی نداریم و آنها نیز که این حرفها را زده اند خودشان می دانند که حرفشان خیلی بی ربط است.

احمدی نژاد گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها اگر اجرا شود قطعا مصرف بنزین در داخل کشور کاهش می یابد و مدیریت آن برای دولت آسان تر می شود. ما مشکلی نداریم ضمن اینکه چند پالایشگاه بنزین در حال ساخت است و در آینده نزدیک ما به صادر کننده بنزین تبدیل خواهیم شد.

رئیس جمهور ادامه داد: حلقه های تکمیلی چند پالایشگاه در حال ساخت است، چند پالایشگاه جدید نیز در حال ساخت است که بزرگترین آن ستاره خلیج فارس است . وقتی اینها به بهره برداری رسید ما صادر کننده بنزین خواهیم شد و از این جهت نیز نگرانی نخواهیم داشت.

وی افزود: اما برخی عصبانی هستند و نمی توانند سیاست هایشان را جلو ببرند و به بن بست می خوردند و می آیند در منطقه و حرفهایی می زنند . فکر می کنند با این گونه حرفها می توانند بین ملت های منطقه تنش ایجاد کنند اما اشتباه می کنند .چنین چیزی نشدنی است . روابط همه ملت های منطقه با ملت ایران بسیار مستحکم و صمیمانه ای است.

احمدی نژاد در خصوص بازپس گیری باغ قلهک از انگلیسی ها و این سئوال که چرا دولت در بازپس گیری این باغ شتاب به خرج نمی دهد گفت: چشم، شتاب به خرج می دهیم.

پس از این پاسخ کوتاه رئیس جمهور خبرنگار سئوال کننده تاکید کرد درست بفرمایید که ملت ایران واقعا آگاه شوند که احمدی نژاد پاسخ داد ما موضوع را دنبال می کنیم اما اینها در اولویت سیاست خارجی دولت نیست که پیگیری کند، باغی را تخلیه کند یا نه ، اما پیگیری هایمان را انجام می دهیم.

رئیس جمهور در خصوص اظهارات وزیرخارجه عربستان مبنی بر احتمال بستن تنگه هرمز از سوی ایران به معنای اعلام جنگ که سئوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: من چنین چیزی را نشنیده ام که وزیرخارجه عربستان گفته باشد.

وی ادامه داد همه کشورهای منطقه در تلاش هستند که تنگه هرمز در امنیت باشد و وظایف خود را انجام دهد. ما فکر می کنیم بعضی ها که در عراق و افغانستان و سیاست های منطقه ای شان شکست خورده اند ، حرف هایی را مطرح می کنند و القائاتی را طرح می کنند و تلاش دارند در منطقه ما تنش ایجاد کنند اما نتیجه نخواهند گرفت اما ایران با کمک دولت ها و ملت های منطقه با قدرت از امنیت هرمز دفاع خواهد کرد و تنگه هرمز باید در خدمت منافع ملت های منطقه باشد.

احمدی نژاد در پاسخ به خبرنگاری که در خصوص علت اعلام نشدن آمار رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی در چند ماه اخیر سئوال کرد ، گفت: رشد اقتصادی سالانه حساب می شود زیرا حساب های ملی ما سالانه است. اعدادی که وسط سال برخی ها اعلام می کنند سندیت ندارد و یک تخمین است.

وی رشد اقتصادی سال گذشته را بیش از 6.9 درصد اعلام کرد و گفت: این عدد رشد بالایی را نشان می دهد ضمن اینکه ما در بخش کشاورزی دچار خشکسالی و سرمازدگی نیز شدیم. امسال نیز رشد اقتصادی ما با توجه به تحولات گسترده ای که در جهان اتفاق افتاده و همه کشورها با رشد منفی مواجه هستند رشد خوبی داشته ایم، سال مالی وقتی تمام شود محاسبات می کنیم و بانک مرکزی حتما اعلام خواهد کرد. همه چیز ما آشکار است.

احمدی نژاد در خصوص برنامه چهارم توسعه نیز گفت: در برنامه چهارم توسعه غیر از سال اول با رشد برای باقی سالها 8 درصد پیش بینی شده بود که 2.5 درصد آن از بهره وری باشد اما لوازم ارتقا بهره وری دیده نشده بود از جمله هدفمند کردن یارانه ها که بالاخره باید به شکل جامعی در می آمد.

رئیس جمهور ادامه داد: 5.5 درصد از این رشد مربوط به باقی عوامل بود و وقتی رشد اقتصادی ما 6.9 دهم درصد شده است معنای آن این است که همه عوامل رشد خوبی داشته و بهره وری هم مقداری ارتقا پیدا کرده البته قطعا به هدف بالای 8 درصد نرسیده ایم همان زمان نیز عده ای نظرشان این بود که این هدف غیر واقعی است . وقتی 4 و 5 سال گذشته رشد حدود 4.2 دهم است نمی توان بلافاصله بدون ایجاد زیر ساخت ها آن را به 8 درصد رساند.

وی مجددا تاکید کرد: ما بالای 6.5 درصد در 4 سال اول برنامه رشد داشتیم که رشد بالایی است.

ادامه دارد ...