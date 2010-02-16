شهروندان استان تهران مراقب خریداران وامهای بانکی باشند

سرهنگ مهدی یارندی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: اواخر ماه گذشته ماموران پلیس آگاهی استان تهران پرونده ای با موضوع کلاهبرداری به شیوه خرید وام از دفاتر فروش وام دریافت کردند مبنی بر اینکه متهم با مدارک جعلی اقدام به خرید و دریافت وام کرده و از پرداخت اقساط آن به بانک خودداری کرده است.

وی افزود: در تحقیقات ماموران مشخص شد که متهم با مراجعه به دفاتر فروش وام با افرادی که قصد فروش وام های خودرو، مسکن و ... را داشتند، با انعقاد قرارداد و خرید وام آنها، مدارک جعلی به بانک تحویل داده و پس از اخذ وام، هیچ قسطی پرداخت نکرده است.

معاون اجتماعی پلیس استان تهران بیان داشت: کارآگاهان پلیس با بررسیهای اطلاعاتی، یک آدرس از کلاهبردار فراری در شهریار بدست آورده وبرای دستگیری وی به محل مورد نظر اعزام شدند،اما متوجه شدند که او از آنجا به نقطه نامعلوم دیگری نقل مکان کرده است.

یارندی ادامه داد: کارآگاهان با تشدید اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبتهای نامحسوس، سرانجام متهم را در حالیکه در خودرو خود منتظر یکی از سوژه های خود بود، شناسایی کرده و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در کرج دستگیر کردند.

وی عنوان کرد: متهم در بازجویی های ماموران پلیس به 420 میلیون ریال کلاهبرداری از هفت نفر اعتراف کرد و گفت از طریق آگهی روزنامه ها با دفاتر فروش وام تماس گرفته و با افرادی که قصد فروش وام خود را داشته آشنا می شدم و سپس با خرید وام هایی که به نام آنها بود، از بانکهای مختلف وام دریافت کرده و از پرداخت اقساط آن خودداری می کردم.

یارندی با اشاره به اینکه تحقیقات از متهمان دستگیر شده ادامه دارد، گفت: چنانچه افرادی از آنها شکایت دارند می توانند جهت اعلام شکایت به پلیس آگاهی استان تهران واقع در میدان طالقانی کرج مراجعه کنند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان تهران به شهروندان توصیه کرد که از فروش هرگونه وام های بانکی به افرادی که هیچگونه شناختی نسبت به آنها ندارند خودداری کنند چرا که بانک مورد نظر فردی که وام را به آن پرداخت کرده، متعهد کرده و چنانچه اقساط آن پرداخت نشود، اقدامات قانونی را علیه او انجام می دهد.

وی ادامه داد: بی شک اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم نسبت به ناهنجاریها و جرائم ارتکابی در جامعه تأثیر بسزایی در پیشگیری از جرایم و آموزش همگانی دارد و زمانی که این امر همراه با ارائه هشدار های انتظامی باشد نتیجه مضاعفی در کاهش جرائم و افزایش احساس امنیت خواهد داشت.