1.2 میلیون تلفن همراه در مازندران دایر است

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، سلیمان رستمی عصر سه شنبه در شورای آی تی استان در ساری اظهار داشت: باعنایت به تلاشهای مستمر کارکنان این بخش و همکاری های شرکت ارتباطات سیار و مدیران ارشد مخابرات استان در بسیاری از شاخصهای تلفن همراه وضعیت بسیار خوبی داریم.

وی افزود: بیشترین حجم فعالیت در سال جاری تحت عنوان بهینه سازی شبکه انجام شد که از جمله آن پوشش ریلی استان و جاده های اصلی بوده است.

رستمی توسعه و نصب سایت بی تی اس در جاده های اصلی چون جاده ساحلی خزر، هراز ، فیروزکوه ، کندوان و جاده کیاسر به سمنان را در سال 88 یادآور شد و افزود: در این جاده ها ترانزیتی بین المللی پوشش کامل آنتنی در قالب اوقات وجود دارد.

وی در پاسخ به چگونگی زیرساخت موبایلی استان خاطرنشان کرد: هم اکنون نسل 2.5 به صورت کامل و صد درصد در تمام نقاط استان و نسل 2.75 در شهرهای اصلی ایجاد شده است.

مدیر ارتباطات سیار با اشاره به زیرساختهای سرویس دهی این نسل با خدماتی همچون اس ام اس و اینترنت ، در خصوص آمار مشترکان تلفن همراه بیان کرد: مجموع دایری تلفن همراه استان یک میلیون و 232 هزار و 819 شماره است که از این آمار ، تعداد 708 هزار و 215 شماره متعلق به دائمی اصلی، تعداد 9 هزار و 612 شماره مربوط به دائمی نوع دوم و تعداد 514 هزار و 992 شماره متعلق به اعتباری همراه اول است.

رستمی پیرامون تشکیلات و ساختار سازمانی بخش ارتباطات سیار استان مازندران بیان داشت: این مدیریت دارای سه اداره شامل ادارات مشترکان، توسعه ، نگهداری و یک واحد بهینه سازی است که زیرنظر حوزه مدیرعامل مخابرات مازندران فعالیت می کند.