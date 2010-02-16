مخالفت قاطع مردم عراق عامل شکست اعراب در بازگرداندن بعثی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی "خبر" ، "هادی العامری" رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد ملت عراق با بعثی ها مخالف است؛ همانطور که اکنون کشورهای غربی با نازیسم مخالف هستند.



وی خاطر نشان کرد : برخی طرفهای عربی و بیگانه تلاش می کردند تا به بعثی ها اجازه نامزدی در انتخابات پارلمانی آتی داده شود، اما این دخالتها با اراده واقعی سیاستمداران عراقی روبرو شد.



رئیس کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق گفت : پاسخ اکثریت پارلمان و سیاستمداران عراقی ثابت کرد که ملت عراق با بعثی ها مخالف است همانطور که کشورهای غربی مخالف نازیسم هستند.



العامری تاکید کرد : انتخابات آینده یک نقطه عطف بزرگی در تاریخ سیاسی عراق به شمار می رود که طی آن جهت و سمت و سوی عراق جدید مشخص خواهد شد و عراق یا به سمت تحکیم دموکراسی و روند سیاسی پیش می رود یا به طایفه گری باز می گردد.



شهرهای مختلف عراق همچنان صحنه تظاهرات مردمی درمخالفت با بازگشت بعثی های صدامی به روند سیاسی است و شهروندان عراقی تاکید می کنند هرگز اجازه نخواهند داد بعثی های صدامی بار دیگر بر آنها مسلط شوند.



حمزه الموسوی دبیرکل حزب نهضت عراق اسلامی تاکید کرده است مخالفت قاطع مردم عراق با بازگشت بعثی ها پیامی به کشورهای عربی و برخی کشورهای منطقه ای حامی بعثی هاست که بدانند ملت عراق هرگز اجازه نخواهند داد این جنایتکاران به قدرت بازگردند و تمام امکانات و توان خود را در این زمینه به کار خواهند گرفت.

خاطر نشان می شود تبلیغات انتخابات پارلمانی هفتم مارس(شانزدهم اسفند) با حضور بیش از شش هزار نامزد با هدف رقابت برای کسب 325 کرسی دومین پارلمان پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام در سال 2003 از روز جمعه 23 بهمن آغاز شد.

طبق تصمیمات هیئت بازخواست و عدالت (کمیته پاکسازی بعثی ها) که توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق تایید شد، صلاحیت 143 نامزد از جمله "صالح المطلک" رئیس جبهه گفتگوی ملی و "ظافر العانی" از نامزدهای فهرست العراقیه به ریاست "ایاد علاوی" (نخست وزیر سابق) برای حضور در انتخابات پارلمانی هفتم مارس رد شد.

این در حالی است که همزمان با اظهارات تهدید آمیز نامزدهای بعثی رد صلاحیت شده مبنی بر بازگشت خشونت و ترور به عراق، با تهدید سرکرده القاعده برای به شکست کشاندن انتخابات پارلمانی آتی، بار دیگر همسویی و ائتلاف بعثی های صدامی و القاعده بر ضد اکثریت ملت عراق فاش شد.

ابوعمر البغدادی در پیام خود که العربیه پخش کرد، تهدید به انجام حملات تروریستی علیه شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی هفتم مارس(شانزدهم اسفند) کرد و مردم عراق را از شرکت در انتخابات آتی برحذر داشت و مدعی شد این گروه تروریستی با تمام امکانات خود مانع برگزاری این رویداد خواهد شد.