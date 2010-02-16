افتتاح نمایشگاه مصالح ساختمانی در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عصر سه شنبه در مراسمی با حضور رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان، مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان و چند تن از مسئولان محلی سومین نمایشگاه تخصصی ماشین آلات و مصالح ساختمانی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین آغاز بکار کرد.

در این نمایشگاه 50 شرکت تولید کننده و فروشنده مصالح ساختمانی از استانهای قزوین، اصفهان، تهران، آذربایجان شرقی آخرین تولیدات خود را در خصوص مصالح ساختمانی و صنایع وابسته به آن در معرض دید عموم قرار داده اند.

انواع آجرهای سفالی، عایقهای سبک سیمانی و کامپوزیتی، لوله اتصالات، تهویه، آبگرم کن دیواری، شوفاژ، پکیج، دربهای ضد سرقت، درب و پنجره دوجداره، انواع آسانسور و پله برقی، رادیاتور، کابینت آشپزخانه، جاروی مرکزی، سیستمهای اطفای حریق ساختمانی، باسکول بتن پیش ساخته، شیرآلات و تزئینات داخلی ساختمانی در این نمایشگاه عرضه شده است.

نمایشگاه مصالح ساختمانی قزوین تا 30 بهمن ماه دایر است و علاقمندان می توانند از ساعت 15 تا 21 از این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی واقع در میدان ارتش قزوین دیدن کنند.

مرتضی محمدی مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در مراسم افتتاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال مردم از نمایشگاه های برپا شده در سال جاری اظهار داشت: در ماه آینده دو نمایشگاه دیگر شامل نمایشگاه کتاب و بهاره نیز در استان برپا خواهد شد.

وی تاریخ برگزاری نمایشگاه کتاب را سوم اسفند ماه و نمایشگاه بهاره را 15 اسفند ماه سال جاری اعلام کرد.