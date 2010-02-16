انگیزه وقف در میان مردم کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام محمدعلی صدوقی عصر سه شنبه در دیدار با کارکنان اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد با اشاره به اینکه این مسئله نیازمند ریشه‌ یابی، تحقیق و بررسی ‌های لازم است، اظهار داشت: شاید برخی از تصرفات غیرمجاز، عدم پرداخت اجاره‌ بها و نپرداختن حق موقوفه توسط برخی از دستگاه ‌ها،‌ دلیل کاهش انگیزه مردم برای وقف باشد.

وی افزود: احکام وقف در دین مبین اسلام از احکام استثنایی است و جامعه اسلامی در مقابل دخل و تصرف در موقوفات مسئول است.

صدوقی بیان داشت : بر اساس دستورات پیامبر (ص) و ائمه معصومین‌(ع) در مورد تعاون، همفکری و رسیدگی به امور مسلمین نسبت به یکدیگر، مسئله خیرات در میان امت اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با توجه به تاکیدات معصومین (ع) توجه مذهب جعفری و اهل تشیع، نسبت به این امر بسیار زیاد است.

وی افزود: وقف از جمله صدقات جاریه و دارای اهمیت ویژه‌ ای است به گونه‌ ای که در کتاب فقه فقها، باب خاصی را به خود اختصاص داده و احکام بسیاری را داراست و به همین منظور جامعه اسلامی، متولیان و استفاده ‌کنندگان از وقف در قبال حکم شرعی، مسئولیتهای مهمی از جمله حفظ و پاسداری از اموال موقوفه دارند و بنابر محدودیتهای خاص از جمله نیت واقف و شرایط زمانی و مکانی، حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

صدوقی بیان داشت: شناسایی، ثبت و ضبط وقف کاری بسیار مهم و اساسی به شمار می‌ رود و یک وظیفه عمومی است و علاوه بر تلاش و کوشش کارمندان اداره اوقاف، نیازمند تعاون و همکاری ادارات و سایر مسئولان در راستای احیا و زنده نگهداشتن این سنت حسنه است.

مستندسازی موقوفات از ضروری ترین اقدامات اداره اوقاف است

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این دیدار با اشاره به مشکلات این اداره کل از جمله کمبود نیرو اظهار داشت: یکی از مهمترین و ضروری‌ ترین کارها در اوقاف، پرداختن به مستند سازی موقوفات به منظور عدم تجاوز به آنهاست.

حجت ‌الاسلام محمدهاشم جبل ‌عاملی با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ سال گذشته اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد، اهم فعالیت ‌های صورت گرفته در این اداره کل را کشف موقوفات، بازسازی، بهسازی، نوسازی و توسعه موقوفات و امامزادگان برشمرد و بیان داشت: مردم باید بر اساس نیازسنجی جامعه و با مشاوره از کارشناسان اوقاف، نسبت به وقف اموال خود اقدام کنند.

وی در ادامه بر بهبود وضعیت وقف، همکاری سایر دستگاه‌ها و ادارات با اداره اوقاف و ... تاکید کرد و افزود: به عنوان نمونه طبق مصوبه سفر رهبر معظم انقلاب به استان یزد مبنی بر احداث هزار واحد مسکونی توسط اوقاف استان یزد، این اداره کل اقدامات لازم در زمینه ارائه زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح را انجام داده اما متاسفانه تقاضای تغییر کاربری این اراضی هنوز در کمیسیون ماده پنج مانده و نسبت به آن تصمیم‌ گیری نشده است.

جبل ‌عاملی اوقاف را با توجه به داشتن موقوفات زیاد، متولی و متصدی و مدعی مسائل فرهنگی در جامعه دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سفر سوم ریاست جمهوری، سفر فرهنگی است، اداره اوقاف به عنوان متولی فرهنگ در جامعه، احداث مجتمع‌های فرهنگی، موزه وقف،‌ فرهنگسرای قرآنی و کتابخانه‌های مختلف تخصصی در زمینه وقف، علوم قرآنی و علوم اهل بیت(ع) و افزودن دو رشته تخصصی وقف و نهج ‌البلاغه به رشته‌ های موجود در دانشکده قرآنی میبد را به منظور ترویج و گسترش فرهنگ وقف در جامعه، پیشنهاد داده است.