پروفسور داگلاس فارو استاد مطالعات دینی دانشگاه مک‌گیل کانادا و استاد کرسی تاریخ و اندیشه مسیحی در این دانشگاه است.

حوزه‌های تخصصی فارو الهیات تاریخی، اخلاق، سیاست و ادیان و عضو انجمن ادیان آمریکا، انجمن الهیات کانادا، انجمن مطالعات خداشناسی است.

نقض صلح به مثابه نقض دستورات اخلاقی است

داگلاس فارو در مورد اینکه آیا اخلاق می‌تواند بسترهای صلح جهانی را ایجاد کند به خبرنگار مهر گفت: صلح جهانی فقط با تلاش فردی قابل دسترسی نیست. نقض صلح آنگونه که ما صلح را در دنیای کنونی تعریف می‌کنیم دربرگیرنده نقض دستورات اخلاقی می‌شود. به عبارت دیگر نقض صلح به منزله نقض دستورات و فضایل اخلاقی است.

وی تصریح کرد: نقض صلح در دنیای کنونی شامل نقض تمام فضیتها و "خیر"هایی است که بشریت به آن رسیده و مایه افتخار بشریت بوده است.

استاد دانشگاه مک‌گیل در ادامه خاطر نشان کرد: ما باید درک و فهم اصول قانون طبیعی را مورد توجه قرار دهیم. تلاش ما باید برای درک و فهم و تشویق "خیر" و "فضیلت" باشد.

ارتقای فضایل اخلاقی، تحقق صلح را متصور می‌کند

وی تأکید کرد: انسانها توانسته‌اند به اصول و فضایل مدنی دست یابند که لازمه تعامل است. برای رسیدن به صلح باید این اصول مورد توجه جدی قرار گیرند و توسط افراد ذیصلاح تعمیق شوند.

فارو افزود: افراد باید سعی و تلاش خود را برای ارتقای ارزشهای انسانی و فضایل مدنی به کار بندند. ارزشهای انسانی باید مورد احترام افراد قرار گیرند و فقط به همین موضوع نیز بسنده نشود و تلاش برای ارتقای ارزشها و فضایل اخلاقی توسط افراد و کشورها مورد توجه قرار گیرد.

استاد دانشگاه مک گیل در پایان خاطر نشان کرد: تحقق صلح جهانی در سایه احترام به فضایل اخلاقی و اصول مدنی و تلاش برای ارتقای آن قابل تصور است.