فرهنگ نیازمند بودجه متوازن و هماهنگ است

دکتر سید احمدرضا دستغیب نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با اعتباراتی که برای بخش فرهنگی در نظر گرفته شده اظهار داشت: این اعتبارات تا حد مطلوب فاصله بسیاری دارند اما باید توجه داشت منابع کشور محدود است، بنابراین برخی اولویتهای عمرانی باعث شده است که اعتبارات بخش فرهنگی عدد رقم کمی باشد.

وی افزود: ما باید از امکانات و فرصتهای موجود برای افزایش بودجه استفاده کنیم، به عنوان مثال در بحث عمرانی و تملک دارایی، دستگاههای دولتی و اداری باید به کمک بخش فرهنگی بشتابند، به این جهت که آنها منابع فراوانی در اختیار دارند و می توان از این امکانات به راحتی استفاده کرد.

دستغیب یادآور شد: کمبود منابع اولویت مسائل عمرانی و زیر ساختی در کشور باعث شده است که اعتبارات بخش فرهنگی ما چندان تنومند نباشد و دیگر این که باید از امکانات و فرصتهای موجود دستگاه ها برای افزایش این اعتبارات استفاده کنیم.

وی همچنین با تأیید مسئله عدم توازن در اختصاص بودجه به برخی دستگاه های فرهنگی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت گفت: این پیشنهاد از سوی دولت مطرح شده است و کمیسیون نیز این لایحه را بررسی می کند. این لایحه براساس ضرورتهایی است که دولت در نظر گرفته و ما هم در مجلس با دستگاه های مختلف جلساتی داشته و تصمیم نداریم در این لایحه تغییرات زیادی اعمال کنیم.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی همچنین اظهار داشت: ما هنوز در دو حوزه داخلی و خارجی فرهنگی به مدیریت واحد برای هماهنگی فعالیتهای دستگاههای فرهنگی نرسیده ایم. اگر در حوزه خارجی محور را سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قرار دهیم و با توجه به سابقه و فعالیتهای آن، مجموعه فعالیتهای خارج از کشور با محوریت یک سازمان انجام می شود این به معنای ادغام دستگاه ها نیست بلکه تنها برای هماهنگی فعالیتها است.

وی اضافه کرد: در رابطه با داخل کشور هم اگر فعالیتها را با محوریت یک یا دو دستگاه سامان دهیم این نگرانی ها در رابطه با عدم توازن بودجه برطرف می شود.