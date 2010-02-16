116 هزار لیتر سوخت قاچاق در نوار مرزی نگور و جکیگور کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، سرهنگ برات میرشکار با اعلام این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله و مبارزه بی امان با قاچاق سوخت و کالا و برخورد با هرگونه تجاوزات مرزی مأموران این هنگ مستقر در یگانها و پاسگاه های مرزی در دو هفته گذشته موفق شدند، با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی بیش از 116 هزار و 700 لیتر سوخت قاچاق را به همراه مقادیر زیادی کالای قاچاق کشف و ضبط کنند.

فرمانده هنگ مرزی نگور و جکیگور افزود: کشف 19 تن و 880 کیلوگرم آرد قاچاق و 123 راس احشام از دیگر کشفیات این هنگ بوده است.

میرشکار عنوان کرد: در همین راستا 85 متهم به قاچاق کالا و سوخت شناسایی و دستگیر و 66 دستگاه خودرو متهمان به همراه دو دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه تلفن ماهواره ای توقیف شد.