منشای عشق از منظر اسلام خداست

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه کارلتون نشست علمی "نقش عشق در قرآن" با سخنرانی ویلیام چیتیک را برگزار کرد.
برنامه سخنرانی عشق و محبت در قرآن به همت و تلاش مرکز مطالعات اسلامشناسی دانشگاه کارلتون در محل دانشکده علوم انسانی دانشگاه کارلتون شهر اتاوا برگزار شد.
سخنران اصلی این برنامه که علیرغم اطلاع رسانی محدود مورد استقبال گسترده علاقمندان قرار گرفت دکتر ویلیام چیتیک از امریکا بود، که به دعوت مرکز مطالعات اسلامشناسی کارلتون در اتاوا حضور یافته بود.
دکتر فرهنگ رجایی رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه کارلتون طی مقدمهای توضیحاتی در خصوص فعالیت مرکز تازه تأسیس مطالعات اسلامی دانشگاه کارلتون ارائه نمود و از برنامههای آتی آن و برنامههای علمی سالانه همایش و سخنرانی در خصوص موضوعات اسلامی سخن گفت.
ویلیام چیتیک در سخنرانی یک ساعته خود تأکید کرد که میخواهد عشق و محبت از دیدگاه اسلام و از منظر قرآن را تبیین نماید.
وی در بخشی از سخنانش با استفاده از آیات قرآن و شاهد مثال آوردن از دیوان شمس تبریزی و مولانا اظهار داشت: سرچشمه عشق و محبت، خداوند متعال است، چرا که به بندگانش عشق میورزد و آنها را دوست میدارد، او در حالی که عالیترین درجه محبت را نسبت به بندگان خود دارد، خود عالیترین و شایستهترین برای دوست داشتن نیز است.
عشق و محبت مادر نسبت به فرزند خود درهای است از عشق و محبت خداوند به بندگان خود اوج عشق و محبت انسانها صرفاً میتواند در محبت نسبت به خداوند تجلی یابد و معنا دهد.
خداوند به بندگانش هم محبت میکند و آنها را دوست میدارد و هم رحم و بخشایش را به آنها ارزانی میدارد. اما انسانها گرچه اوج عشق و محبت آنها در محبت به خداوند ظهور میکند اما نمیتوانند و قادر نیستند نسبت به خداوند بخشایش داشته باشند چرا که ذات اقدس حق بینیاز مطلق است.
پس رابطه دوستی رابطهای است متقابل بین خداوند و انسان، اما رابطه بخشایش و ترحم صرفاً از سوی خداوند است و البته انسانهایی که به کمال میرسند دارای صفت رحم و بخشایش هستند اما این بخشایش و ترحم صرفاً نسبت به سایر انسانها و بندگان خداوند اعمال میشود.
گرچه بخشایش خداوند برای همه بندگان عام است اما بر اساس آیات قرآن محبت خداوند به بندگانش مشروط است و شرط آن هم اطاعت از فرامین خداوند و پذیرش رسالت حضرت محمد (ص) و انجام آنچه خداوند از انسان خواسته است، است. اگر بندگان اینگونه عمل کنند، هم از سرچشمه فیض محبت و دوستی خداوند بهرهمند میشوند و هم خود بالاترین و عالیترین عشق و محبت را در دوست داشتن و عشق ورزیدن به خداوند مییابند.
پس از سخنان پروفسور چیتیک، حاضران در نشست که از طیفهای مختلف جامعه کانادا، از دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی دانشگاههای کارلتون و اتاوا گرفته تا مسئولان مراکز اسلامی و چهره های علمی و فرهنگی شهر اتاوا، پرسشهای متعددی را مطرح کردند.
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