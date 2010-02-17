مترو تهران اسفندماه رکورد می زند

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد: در تقویم فعالیت مترو تهران دو ماه پایانی سال همیشه پر ازدحام ترین ایام سال بوده و برای امسال نیز همین مسئله قابل پیش بینی است.
این مقام مسئول در شهرداری تهران در مورد میزان آمادگی مترو تهران برای خدمات رسانی به این تعداد مسافر، اظهار داشت: حقیقتآ کار خاصی از دست ما بر نمی آید چون قرار بود در ماههای دی، بهمن و اسفند 6 قطار جدید به خطوط مترو اضافه شود که این امر محقق نشد.
مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: علاوه بر این برای خط تهران ـ کرج نیز می بایست امسال 24 لوکوموتیو و 80 واگن جدید اضافه می شد که متاسفانه به دلیل مشکلات پیش آمده تجهیزات مورد نیاز این قطارها همچنان در گمرک معطل مانده و ترخیص نمی شود.
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مطمئنا به دلیل کمبود قطار و واگن در این روزها شلوغی و ازدحام در ایستگاههای مترو به شکلی غیر عادی افزایش می یابد
|مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران
جعفر ربیعی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط احتمالی خدمات رسانی مترو در روزهای پایانی سال تاکید کرد: ما نهایت سعی خود را برای خدمات رسانی مطلوب خواهیم کرد اما مطمئنا به دلیل کمبود قطار و واگن در این روزها شلوغی و ازدحام در ایستگاههای مترو به شکلی غیر عادی افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: برای مترو تهران یک ساعت ازدحام در صبح و یک ساعت در بعد از ظهر تا حدودی عادی است اما متاسفانه این میزان هم اکنون به سه ساعت در صبح و سه ساعت در بعد از ظهر رسیده که بسیار غیر معمول و غیر طبیعی است.
ربیعی با تاکید بر اینکه حل این معضل به ترخیص تجهیزات و واگنهای جدید بستگی دارد، اظهار داشت: البته باید اعلام کنم تا پایان سال 88 امیدی به حل این مسئله نداریم و مطمئنا به سال دیگر موکول خواهد شد.
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