مترو تهران اسفندماه رکورد می زند

جعفر ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تصریح کرد: در تقویم فعالیت مترو تهران دو ماه پایانی سال همیشه پر ازدحام ترین ایام سال بوده و برای امسال نیز همین مسئله قابل پیش بینی است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در مورد میزان آمادگی مترو تهران برای خدمات رسانی به این تعداد مسافر، اظهار داشت: حقیقتآ کار خاصی از دست ما بر نمی آید چون قرار بود در ماههای دی، بهمن و اسفند 6 قطار جدید به خطوط مترو اضافه شود که این امر محقق نشد.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: علاوه بر این برای خط تهران ـ کرج نیز می بایست امسال 24 لوکوموتیو و 80 واگن جدید اضافه می شد که متاسفانه به دلیل مشکلات پیش آمده تجهیزات مورد نیاز این قطارها همچنان در گمرک معطل مانده و ترخیص نمی شود.



مطمئنا به دلیل کمبود قطار و واگن در این روزها شلوغی و ازدحام در ایستگاههای مترو به شکلی غیر عادی افزایش می یابد مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که مترو تهران برای کاهش سرفاصله حرکت قطارها در ایستگاههای جدید نیازمند ورود سری جدید واگنها و تجهیزات مترو است این تجهیزات و واگنهای جدید به دلیل عدم تامین اعتبارات در گمرک متوقف مانده اند. این در حالی است که یک محموله جدید شامل این گونه تجهیزات نیز هم اکنون به سمت بنادر کشور در حال حرکت است.

جعفر ربیعی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط احتمالی خدمات رسانی مترو در روزهای پایانی سال تاکید کرد: ما نهایت سعی خود را برای خدمات رسانی مطلوب خواهیم کرد اما مطمئنا به دلیل کمبود قطار و واگن در این روزها شلوغی و ازدحام در ایستگاههای مترو به شکلی غیر عادی افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران افزود: برای مترو تهران یک ساعت ازدحام در صبح و یک ساعت در بعد از ظهر تا حدودی عادی است اما متاسفانه این میزان هم اکنون به سه ساعت در صبح و سه ساعت در بعد از ظهر رسیده که بسیار غیر معمول و غیر طبیعی است.

ربیعی با تاکید بر اینکه حل این معضل به ترخیص تجهیزات و واگنهای جدید بستگی دارد، اظهار داشت: البته باید اعلام کنم تا پایان سال 88 امیدی به حل این مسئله نداریم و مطمئنا به سال دیگر موکول خواهد شد.