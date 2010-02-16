مسئولین روسیه در جهت توافق با ما پیش بروند/ انتقاد موجب رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور امروز سه شنبه در بخش پایانی نخستین کنفرانس خبری خود که با حضور خبرنگاران 63 رسانه داخلی و خارجی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر وجود مشکل در منطقه خاورمیانه اظهار داشت: مشکلات منطقه به دلیل چهره کریه مستکبران در منطقه است که اگر اینها از منطقه بروند ما دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که برنامه های دولت دهم برای خدمت رسانی به ایثارگران چیست؟ عنوان کرد: قرار است خودمان را فدایشان کنیم یعنی خودمان را درراه ایثارگران ایثارمی کنیم. اگراجازه دهید ازمعاون امور ایثارگران ریاست جمهوری می خواهم که در این خصوص برای شما توضیح دهد.

وی در پاسخ به خبرنگار دیگری که گفت با توجه به سابقه شما در مدیریت شهری موضوع آلودگی هوا و ترافیک سنگین تهران که به عنوان یک بحران مطرح است چه راه حلی دارد، افزود: زمانی آلودگی هوا با ترافیک به طور کامل مرتبط بود اما الان این مسئله کاهش یافته است. کارهای خوبی در این حوزه انجام شده است. مثلا اتوبوس های جدیدی به ناوگان حمل و نقل شهری اضافه شده، مصرف خودروها با موتورهای جدید کاهش یافته و برخی از خودروها هم دوگانه سوز و گازسوز شده اند.

احمدی نژاد اضافه کرد: در گذشته ما بین 150 تا 169 روز هوای آلوده داشتیم اما اکنون این میزان حتی تا دو روز هم کاهش یافته است. دولت در مدیریت حمل و نقل شهری دخالت نمی کند بلکه از طرح های آن هم پشتیبانی کرده است. در دولت نهم ما چندین برابر دوره های قبل به این حوزه کمک کرده ایم اما باید جامع تر انجام شود یعنی مهاجرت به شهر تهران کاهش یابد تا جمعیت تهران نیز کم شود.

رئیس جمهور با اعلام اینکه برنامه هایی درخصوص کاهش جمعیت تهران دردست بررسی داریم، ادامه داد: این برنامه ها متعاقبا اعلام خواهد شد ضمن اینکه حمل و نقل عمومی نیز باید توسعه یابد.

وی در جواب خبرنگار چینی که از رئیس جمهور پرسید با توجه به اینکه چین امروز زیر فشار آمریکا برای تحریم جمهوری اسلامی است ارزیابی شما از این وضعیت چیست ،اظهار داشت: روابط ما با چین خوب ، تاریخی و گسترده است زیرا در یک حوزه فرهنگی و تمدنی قرار داریم . امروز هم تهدیدها علیه دو کشور ایران و چین مشترک است.

احمدی نژاد افزود: در حال حاضر چند قدرت مستکبر نمی خواهند چین قدرت تاثیرگذاری در جهان باشد. به طوری که برای آن مسائل داخلی را ایجاد می کند، ما ازچین حمایت می کنیم و درکنار آن هستیم و این به خاطر باورها، منافع ودشمنان مشترک است.

رئیس جمهور اضافه کرد: مجموعه سیاست های دشمنان شکست خورده است و آنها تلاش می کنند تا به رابطه دو کشور خدشه وارد کنند اما موفق نمی شوند. چین امروز یک قدرت علمی و اقتصادی در جهان است

وی با تبریک سال نو چینی به ملت و دولت چین عنوان کرد: سنت های چینی خیلی شبیه سنت های ایرانی است و این به دلیل قرار گرفتن در یک حوزه تمدنی است. انشاالله سال جدید چینی سالی همراه با موفقیت و سربلندی باشد.

احمدی نژاد درپاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید با توجه به اینکه روسیه طی روزهای اخیر سیاست های تشکیک آمیزی علیه ایران اتخاذ کرده است آیا شما تعامل خود را با روسیه ادامه خواهید داد، گفت: ما مواضع خصمانه ای از روسیه ندیده ایم به دلیل اینکه ما همسایه قهری روسیه هستیم امیدواریم که همکاری دو کشور در حوزه دریای خزر، آسیای میانه ، مسئله قفقاز، مقابله با افراط گرایی ناتوی شرقی و در حوزه اقتصادی توسعه یابد.

وی با تاکید بر اینکه کارهای خوبی را می توانیم با یکدیگرانجام دهیم، گفت: البته هرمقدار که تصمیم گیران روسیه در جهت تعامل با ایران جلو بیایند ما هم آماده همکاری هستیم و امیدواریم که مسئولین روسیه در جهت توافقی که با ما کرده اند پیش بروند.

رئیس جمهور در جواب خبرنگار دیگری که پرسید با توجه به اینکه لایحه بودجه 89 تقدیم مجلس شده است منتقدان دولت شروع به سمپاشی کردند و درخصوص انبساط بودن بودجه به موجب تورم چندین برابری درکشور خواهد شداظهار نظرکردند، ارزیابی شما از آن چیست ، عنوان کرد: آنها اشتباه می کنند زیرا ما در حالی که رشد نقدینگی را داشتیم کنترل تورم را نیز انجام دادیم و این در زمانی است که همه شاخص های اقتصادی جهانی رو به نزول است که این مسئله بر همه کشورها تاثیر گذاشته است که ما باید برخلاف جهت آنها حرکت کنیم.

احمدی نژاد در پایان افزود: اگر آنها پیشنهادی دارند که چه کاری انجام دهیم تا بیکاری و تورم کاهش و رشد اقتصادی افزایش یابد بیایند و پیشنهادشان را مطرح کنند. به هر حال انتقاد موجب رشد است.