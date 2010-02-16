نیروهای ارتش یمن در مرز مشترک با عربستان مستقر خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، محمد عبدالسلام سخنگوی گروه مخالف الحوثی در یمن گفت : ما امروز (سه شنبه) از منطقه المنازله که جبهه ای در منطقه الملاحیظ در نزدیک مرز عربستان بود و به طور مشخص از کوه "ظهر الحمار " عقب نشینی کردیم.



این کوه شاهد درگیریهای شدید از زمان آغاز جنگ در آگوست سال گذشته تا اعلام آتش بس در نیمه شب جمعه بود.



این سخنگوی همچنین از تخلیه 30 نقطه نظامی و پاکسازی مینها از برخی مواضع خبر داد.

طی روزهای گذشته "علی عبدالله صالح" رئیس جمهوری یمن از توافق بر سر برقراری آتش بس میان دولت خود و گروه الحوثی خبر داده است. وی در سخنانی که در همین رابطه ایراد کرده ابراز امیدواری کرده است که جنگ شش ساله صنعا با حوثی ها به پایان برسد.

در حال حاضر چندین کمیته اجرای مفاد شش گانه توافق آتش بس را دنبال می کنند که از جمله این کمیته ها می توان به کمیته بازگشایی راهها، پاکسازی میادین مین و تحویل اسیران اشاره کرد.



نیروهای گروه الحوثی روز دوشنبه 26 بهمن اولین نظامی سعودی از مجموع پنج اسیر سعودی را آزاد کردند.

این در حالی است که دولت یمن از سوی کشورهای غربی برای پایان دادن به درگیریهای داخلی و مبارزه با گروههای تروریستی به ویژه القاعده به شدت تحت فشار است.