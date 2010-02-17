تبدیل مناطق جنگلی زاگرس به بیابان/ هزینه میلیاردی ساخت حوضچه تبخیر

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو در حالی هزار میلیارد تومان برای راه اندازی سد کارون 4 هزینه کرده است که مسائل زیست محیطی و فرسایش خاک در این منطقه مورد توجه قرار نگرفته به طوری که به عقیده متخصصان فرسایش خاک در این منطقه می تواند عمر مفید سد و حیات پیرامونی سد را به شدت کاهش دهد. از سوی دیگر، در حوزه بالادست سد کارون 4 نیز برای کنترل فرسایش خاک و اراضی جنگلی هیچ مشورت کارشناسانه ای نشده است.

مدیرکل دفتر جنگلهای خارج از شمال سازمان منابع طبیعی کشور با انتقاد شدید از رفتارهای وزارت نیرو به خبرنگار مهر گفت: وزارت نیرو با آبگیری سد کارون 4 عملا منطقه جنگلی و مراتع زاگرس را تبدیل به بیابان خواهد کرد به طوری که در 50 سال آینده اثرات این تخریب گسترده را خواهیم دید.

دکتر پیمان یوسفی آذر با اشاره به لزوم تعهد جبران خسارت از سوی دستگاههای اجرایی تاکید کرد: وزارت نیرو هیچ تعهدی در قبال خسارات وارده نمی دهد و هیچگاه در مورد ساخت سدها با این حجم تخریب در حال و آینده از ما نظر کارشناسی نخواسته است.

این مقام مسئول در سازمان جنگلهای ایران، سد سازی بدون مطالعات زیست محیطی و دور اندیشی را عامل فرسایش و تخریب گسترده جنگلها و خاک و رودخانه ها و تالابهای ایران دانست و گفت: بانیان چنین اقداماتی نمی دانند سدها چه بلایی بر سر رودخانه ها می آورند. در حالی که دنیا به این نتیجه رسیده است که رودخانه ها باید جاری بمانند اما در ایران هر روز رودخانه ها را اسیر سدها می کنند.

یوسفی آذر همچنین به فلسفه سد سازی اشاره کرد و افزود: سد سازی برای توسعه کشاورزی در پایین دست است در حالی که اغلب سدهای ساخته شده تنها توانسته شرکتهای سد سازی را ثروتمند کند و و حتی سدی مثل سفید رود هنوز کانالهای پایاب آن برای انتقال آب ساخته نشده و این چیزی جز دور ریخت سرمایه های کشور نیست.

مدیرکل دفتر جنگلهای خارج از شمال تاکید کرد: میلیاردها تومان پول مردم صرف ساختن حوضچه های تبخیر می شود که تنها اقلیم و جغرافیای طبیعی منطقه را متاثر می کند. قطعا تاثیرات سد کارون 4 را در مناطق جنگلی زاگرس در سالهای آینده خواهیم دید که چطور این مناطق تبدیل به بیابان خواهد شد.

با این حال منطقه اردل در لردگان چهارمحال و بختیاری به دلیل فرسایش شدید خاک مشکلات جدی را به وجود خواهد آورد و سد کارون 4 در حوزه فرسایش خاک به شدت می تواند منطقه را با بحران مواجه کند.



سد کارون 4 یکی از پنج سد برق آبی پیش بینی شده در استان چهارمحال و بختیاری است که بر روی سرشاخه های کارون احداث شده و این روزها آماده آبگیری است. این آبگیری در حالی انجام خواهد شد که بالغ بر 80 درصد اراضی حوضه آبخیز این سد دارای تیپ کوهستانی و با تشکیلات آهکی و مارنی حساس به فرسایش است (فرسایش حدود 25 تن در هکتار در سال) و حدود سه میلیون واحد دامی در اراضی مرتعی و جنگلی این حوضه ی 5/1 میلیون هکتاری در حال چرا است.