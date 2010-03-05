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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

مرکز مدیریت راهها:

کرج- چالوس و هراز از شمال به جنوب امروز یک‌طرفه است

مرکز مدیریت راههای کشور از یک‌طرفه شدن محورهای کرج - چالوس و هراز در روز جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور از مسدود بودن محور شمشک - دیزین به دلیل احتمال سقوط بهمن تا اطلاع ثانوی خبر داد و اعلام کرد: محور کنارک - زرآباد - جاسک واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان کماکان به دلیل آب گرفتگی جاده، برای حفظ جان مسافران مسدود است.

بر اساس ان گزارش امروز جمعه 14 اسفند ماه محور های کرج - چالوس و هراز از شمال به سمت جنوب یک طرفه خواهد شد.

در محور کرج - چالوس از ساعت 13 تا 24 روزجاری عبور کلیه وسایل نقلیه از کرج به سمت چالوس ممنوع بوده و تردد وسایل نقلیه از ساعت 15.30 الی 24  از مرزن آباد تا چالوس به صورت یک طرفه انجام خواهد شد.

در محور هراز نیز عبور کلیه وسایل نقلیه از ساعت 14 الی 23 از رودهن به سمت آمل ممنوع است و از 16 تا 24 از محل آب اسک تا دو راهی رودهن به صورت یک‌طرفه خواهد بود.

کد مطلب 1035768

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