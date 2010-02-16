امروز باید بصیرت داشته باشیم و جبهه حق را بهتر بشناسیم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجلاس سراسری مدیران، معاونین و روسای ادارات کمیته امداد امام خمینی(ره) سراسر کشور در سالن همایش های غدیر امداد کشور ضمن بیان اینکه خدمت در امداد بسیار ارزنده است گفت: به دردمندان رسیدن ، شغل ایجاد کردن و دختر به خانه بخت فرستادن بسیار ارزنده است و شما از فرصتی که برایتان فراهم شده هیچ خسته نشوید.

رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب افزود: همیشه نوبت من و شما نیست و یک روز این فرصت را از ما خواهند گرفت ما که همیشه نیستیم پس از این فرصت ها در راه خدمت به مردم و نیازمندان استفاده کنیم.

وی ضمن اشاره به جایگاه امداد امام(ره) گفت: شما (امدادگران) وصل به حضرت امام (ره) و زیر نظر مقام معظم رهبری کار می کنید و این افتخار بزرگی است و همیشه از خدا بخواهید که این توفیق را از شما نگیرد.

محمدی گلپایگانی ضمن اشاره به آغاز ماه مبارک ربیع الاول و میلاد با برکت پیامبر مکرم اسلام (ص) افزود: این ماه ، ماه مبارکی است چرا که میلاد رسول مکرم اسلام(ص) در آن واقع شده چرا که وجود مبارک پیامبر اسلام(ص) وجود همه آفرینش بود.

وی افزود: یکی از هزاران امتیاز پیامبر مکرم اسلام پرکاری است و زندگی معظم له چه قبل و چه بعد از هجرت آکنده از کار است.

وی تاکید کرد: اسلام مجموعه قوانینی است که می تواند بشریت را تا قیام قیامت هدایت کند و در عصر حاضر با انقلاب اسلامی، اسلام در دنیا گسترش یافت.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری به فتنه های شکست خورده اخیر اشاره کرد و گفت: امروز به برکت نظام اسلامی و ولایت فقیه نظام در اوج اقتدار است و اگر مدارایی نیز صورت گرفته است به خاطر سعه صدر و صبر مقام معظم رهبری است این تفضل الهی هم در ایران و هم در سایر بلاد اسلامی مشاهده می شود آن چنانچه سید حسن نصرالله در مورد جنگ 33 روزه لبنان و رژیم صهیونیستی نیز بیان می فرماید که ما دست غیب خدا و تفضل ائمه معصومین و حضرت زهرا(س) را به چشم می دیدیم.

وی در ادامه ضمن اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری پیرامون بصیرت دینی گفت: در جریان جنگ صفین نیز بعضی ها به شبهه افتادند که حق چیست و با کیست و لذا امیرالمومنین (ع) فرمودند حق را با افراد نسنجید بلکه افراد را با حق بسنجید.این همان معیار بصیرت دینی است که این بصیرت دینی است که معیار قبولی اعمال خواهد شد و وقتی دو نفر به زیارت امام رضا(ع) مشرف شده بودند، یکی از ایشان به حضرت عرض کرد که یابن رسول الله من فقط به قصد ملاقات و زیارت شما آمده ام و دوستم هم به قصد ملاقات شما و هم ملاقات مامون آمد اینک تکلیف نمازهای ما چیست؟ حضرت فرمودند دوست تو چون به سفر معصیت آلود آمده است باید نماز خود را کامل بخواند.

وی طلب بصیرت دینی و حسن عاقبت از خداوند متعال را بر همه لازم دانست و گفت: شما که در کمیته امداد کار می کنید وصل به امام راحل و زیر نظر مقام معظم رهبری درحال فعالیت هستید و خدمت شما با هیچ خدمتی قابل مقایسه نیست. لذا ازخدا بخواهید تا بصیرت و حسن عاقبت را برای شما محفوظ بدارد و توفیق خدمت در این نهاد را از شما نگیرد.