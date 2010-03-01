رضایت شغلی در بنگاههای تولیدی منفی شد/ بازار کار اندر خم کوچه اول

به گزارش خبرنگار مهر یکی از مهم ترین مسائلی که در زمینه بررسی وضعیت اشتغال نیروی کار کشور وجود دارد میزان رضایتمندی افراد از نوع کار، درآمد و تطبیق آن با علایق و توانمندیهای افراد است که متاسفانه به دلیل عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار کار و هچنین وجود نداشتن شرایط حق انتخاب شغل برای بیشتر کارجویان، تاکنون به این امر کمتر پرداخته شد و یا دست کم افراد جویای کار خیلی به این مسئله علیرغم داشتن مشکل نپرداخته اند.

مشاغل ناچاری، اتفاقی و برای امرار معاش

بر اساس این گزارش، درصد بالایی از نیروی کار در کشور بر حسب اتفاق، از روی ناچاری، ترس از بیکار ماندن، نبودن فرصتهای شغلی که به افراد توان انتخاب بدهد و نیازهای مالی باعث شده است تا به مشاغل غیر دلخواه خود روی آورند که متاسفانه این امر با بهره وری در بنگاه و تولید ارتباط مستقیم دارد و به همین دلیل میزان بهره وری افراد در کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته بالا نیست.

به نظر می رسد افراد در زمان ورود به بازار کار و رسیدن به سن اشتغال حتی اگر نتوانند مشاغل مورد نظر و دلخواه خود را پیدا کنند به هر کاری که شرایط انجام آن فراهم شود روی می آورند و جستجو برای دستیابی به شغلی متناسب با تواناییها، علایق و آینده مطمئن تر به بعد موکول می شود که در بسیاری از موارد به دلیل شرایط خاص برخی مشاغل بعدی وجود ندارد.

بازار کار در پله‌ اول/رضایت شغلی در دور دست

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر ضمن تشبیه رضایت شغلی به نردبانی که به دلیل بزرگ بودن بحران بیکاری کشور و وجود چالشهای مختلف در بازار کار هنوز در پله های اول تا دوم آن قرار داریم، گفت: افراد در زمانی که می خواهند وارد بازار کار شوند ممکن است مشاغلی را که برای آن آمادگی ندارند را هم بپذیرند با این امید که کار مناسبتر را در آینده نزدیک خواهند جست.

عضو شورای عالی کار اظهار داشت: تا زمانی که عرضه و تقاضای بازار کار به تعادل و یا یک نسبت قابل قبولی نرسد، برای افراد و نیروی کار ارتقاء رضایت از شغل شکل نخواهد گرفت. در واقع به کارگیری علایق، توانمندیها، سلایق، قابلیتها و مهارتهای افراد به دلایل ذکر شده مغفول می ماند و از آنها استفاده ای نمی شود.

رضایت شغلی مغفول در سایه بیکاری

وی ادامه داد: بیکار نماندن، تامین معیشت و از دست ندادن شرایط حداقلی، افراد را وادار می کند تا از رشته های مورد علاقه کاری و تحصیلی خود چشم پوشی کنند و به قولی فقط به امرار معاش فکر کنند.

صالحی خاطر نشان کرد: برای تامین رضایت شغلی نیروی کار در بنگاهها تمام واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی باید مدیران منابع انسانی قوی و توانمندی داشته باشند تا از این طریق از ابتدای جذب نیروی کار، افرادی پذیرفته شوند که انگیزه کافی برای تصدی مشاغل را داشته باشند تا بتوان امیدوار بود که رضایت شغلی کارکنان فراهم می شود.

ضعف مدیریتی، چالشی مهم تر از امنیت شغلی

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: همچنین در مصاحبه های شغلی افرادی باید به کار گرفته شوند که به بحث مهارتها و توانمندیهای افراد در زمینه های تخصصی توجه داشته باشند. در شرایط فعلی ضعف مدیریتی از امنیت شغلی در بنگاهها و واحدهای تولیدی مهم تر است.

به گفته وی، بسیاری از مدیران منابع انسانی در حال حاضر تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی مرتبط با رشته منابع انسانی ندارند. مدیران منابع انسانی به عنوان حلقه اتصال نیروی کار با افزایش بهره وری، ایجاد ارزش افزوده و رضایت شغلی محسوب می شوند.

نمره و معدل رضایت شغلی منفی است

صالحی با تاکید بر اینکه با توجه به موارد ذکر شده میزان رضایت شغلی نیروی کار در کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و نمره این حلقه از کار منفی است، گفت: به کارگیری نیروهای ماهر، مجرب و تحصیلکرده می تواند ضمن کمک به تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، میزان بهره وری و امنیت شغلی را در کنار رضایت شغلی افراد افزایش دهد.

نتایج یک بررسی در زمینه میزان رضایت شغلی پرستاران نشان داد که فقط حدود یک سوم پرستاران (34.3 درصد) از شغل خود راضی هستند. همچنین امنیت شغلی در حرفه پرستاری (44.5 درصد) و میزان رضایت پرستاران از محیط کار و امکانات رفاهی نیز (44.26 درصد) بوده است.

پول، امنیت، شرایط مساعد کار، فرصت پیشرفت، روابط شخصی، مهارت و هماهنگی شغل با استعداد افراد از مهم ترین مولفه های امنیت شغلی محسوب می شوند.