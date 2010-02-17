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۲۸ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۵۱

بیشترین طرحهای آماده افتتاح کشور در بخش راه مختص خوزستان است

بیشترین طرحهای آماده افتتاح کشور در بخش راه مختص خوزستان است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری خوزستان گفت: استان خوزستان در بخش راه بیشترین طرح های آماده افتتاح را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

خیرالله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز تعداد طرح های افتتاح شده در دهه فجر امسال را 127 طرح اعلام کرد و افزود: از این میزان تعداد 89 پروژه مربوطه طرح های راه روستایی، 28 پروژه مربوطه به طرح های راهسازی و 10 پروژه مربوط به طرح های راهداری است.

وی هزینه اجرای این طرح ها را بیش از 65 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با بهره برداری از این طرح ها 94 کیلومتر راه جدید به سرجمع راه های استان، تعداد سه دستگاه پل به تعداد پل های استان و 384 کیلومتر از راه های استان آسفالت و بهسازی شد.

خادمی استان خوزستان را به لحاظ طرح های آماده افتتاح در بین ادارات کل راه و ترابری استانهای دیگر ممتاز اعلام کرد و افزود: امسال نیز همچون سالهای گذشته استان خوزستان با 127 طرح آماده بهره برداری یکی از استان های برتر به لحاظ تعداد طرح های آماده افتتاح در وزارت راه و ترابری شد.

وی بیشترین طرح های آماده بهره برداری را در بخش راه روستایی با 89 پروژه اعلام کرد و افزود: جهش اعتباری در بخش راه روستایی که نشان توجه ویژه دولت به مناطق محروم است امسال باعث شد 38 کیلومتر راه جدید احداث و در 280 کیلومتر از راه های روستایی این استان روکش آسفالت و بهسازی صورت گیرد.

خادمی عمده پروژه های بخش راهداری را نیز نصب گاردیل احداث روشنایی و رفع نقاط حادثه خیز اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها در سطح استان شاهد بهبود وضعیت حمل و نقل و ایمنی در استان باشیم.

کد مطلب 1035786

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