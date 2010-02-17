بخش خصوصی باید در بافت تاریخی اهواز سرمایه گذاری کند

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بافت تاریخی اهواز که از جمله بافت های در معرض نابودی است ابتدا نیازمند فرهنگسازی درباره ضرورت و اهمیت آن و سپس نیازمند مرمت، حفظ و احیا است.

آرزو بابادی افزود: اگر خانه های قدیمی اهواز همچون دیگر بناهای تاریخی مرمت و به خوبی نگهداری شوند دارای همه جنبه های ضروری یک خانه امن، راحت، زیبا و آرام هستند.

وی بیان کرد: اهواز از جمله ۹۰ شهر دارای بافت تاریخی کشور و ۶ شهر دارای بافت قدیمی در استان خوزستان است که این بافت تاریخی در نتیجه ساخت و سازهای ناهمگون و فاقد ارزش معماری در حال از بین رفتن است.

این عضو شورای شهر با انتقاد از مدیران مسئول در زمینه حفظ و احیای بافت قدیمی اهواز اظهار داشت: برای حفظ بناهای قدیمی و بافت تاریخی که نشان از قدمت این شهر ساحلی است چه گامهایی بر داشته شده است و تا چه میزان از نهادهای غیر دولتی و مردمی برای فرهنگسازی و مستند نگاری این بافت قدیم بهره گرفته شده است.

بابادی گفت: با نگاه به بعضی از خانه های باقیمانده از تاریخ یک صد ساله اخیر اهواز که در حاشیه کارون قرار گرفته اند می توان به این نتیجه رسید که توجه به منظر در خانه به درک درست انسان هایی با ذهنیت باز بر می گردد چرا که منظر از دو ویژگی وصف جمالی و کمالی برخوردار است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر اهواز گفت: حال با برخورداری خانه های قدیمی در شهر اهواز که دارای منظر فرهنگی، حیاط، ایوان، سه دری یا پنج دری، صفه و حتی تزئینات درونی هستند چرا برای کاربری های مناسب مورد توجه قرار نمی گیرند. مگر در نتیجه احیای یک بنای قدیمی در اهواز به منظور ایجاد یک خانه فرهنگ و رستوران موزه سنتی اشتغال به وجود نمی آید و اوقات فراغت مردم پر نمی شود.

وی افزود: ضروری است که برای تعیین محدوده بافت قدیمی اهواز مشاور تعیین شود تا با استفاده از تجربیات تشکل های دوستدار فرهنگ در اهواز که سابقه خوبی در شناسایی بافت قدیم این کلان شهر دارند ما به الگوهای موفق دیگر شهرهای تاریخی کشور دست یابیم.